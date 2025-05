Aosta: "Classico e Visionario" chiude la Rassegna Colori Sonori

L’ultimo appuntamento della VI edizione della Rassegna concertistica “Colori Sonori” organizzata dall’Associazione bandistica città di Aosta con il patrocinio dell’Amministrazione comunale del Capoluogo si terrà venerdì 16 maggio alle ore 20.30 presso il Salone Ducale di Aosta dal titolo “Classico e Visionario”: sul palco il violoncello di Serena Costenaro, il clarinetto di Davide Papalia e il pianoforte di Federico Ragionieri.



Il concerto metterà a confronto due linguaggi musicali profondamente diversi ma ugualmente potenti: quello classico e strutturato di Ludwig van Beethoven, e quello evocativo e cinematografico di Ennio Morricone. Due autori che, in epoche diverse, hanno saputo dare voce all’interiorità umana, ciascuno con il proprio inconfondibile stile.



Al centro del programma, il raffinato Trio in Mi bemolle maggiore op. 38 per clarinetto, violoncello e pianoforte di Beethoven, opera che rielabora temi del suo celebre Settimino e che si distingue per eleganza formale, brillantezza e profondo lirismo.



In contrasto e dialogo con la scrittura beethoveniana, due delle pagine più intense di Morricone: Love Theme e Nuovo Cinema Paradiso, proposte in trascrizioni per ensemble cameristico. Musiche che sanno parlare direttamente al cuore, ricche di malinconia, poesia e suggestione visiva.

Un concerto che è ponte tra mondi: tra la Vienna del primo Ottocento e le sale cinematografiche del Novecento, tra la forma e la fantasia, tra il classico e il visionario.

L’ingresso ai concerti è libero, tuttavia è consigliata la prenotazione alla mail colorisonori@bandamusicaleaosta.it o whatsapp 342 6196792.

La presentazione della serata è a cura di Giovanni Navarra.