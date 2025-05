Comune di Aosta e Italgas inaugurano una nuova area verde, al servizio dei più piccoli, nell’ambito dell’iniziativa “Click To Be Green”

È stata inaugurata oggi una nuova area verde urbana realizzata grazie alla collaborazione tra il Comune e Italgas. Il progetto rientra nell’ambito dell’iniziativa “Click To Be Green” restituendo alla cittadinanza circa 1.920 metri quadrati di spazio riqualificato, distribuiti in due aree all’interno dello spazio verde di pertinenza della scuola primaria Ramires in via Lino Binel.

Il progetto ha restituito alla comunità uno spazio rinnovato e funzionale, pensato per ospitare attività didattiche, ricreative e di aggregazione. La riqualificazione ha previsto la messa a dimora di 15 alberi – tra cui Acer platanoides, Prunus cerasifera e Liriodendron tulipifera – selezionati per la loro elevata capacità di assorbimento di CO₂ e il contributo alla qualità dell’aria.

L’area è stata inoltre arricchita da una siepe composta da 208 arbusti di Potentilla fruticosa, disposti lungo il perimetro, e completata con l’installazione di nuovi impianti di irrigazione, pacciamatura e inerbimento del prato.

Oltre a migliorare il microclima urbano e a contribuire al contrasto dell’effetto “isola di calore” in una zona densamente edificata, l’intervento è stato concepito per valorizzare le potenzialità didattiche dello spazio scolastico e promuovere l’educazione ambientale attraverso laboratori e attività all’aperto.

«Siamo felici – dichiara il sindaco di Aosta, Gianni Nuti - di salutare la realizzazione di un progetto che, oltre alla risistemazione dell’area a vantaggio del quartiere, ricoprirà un’importante funzione di didattica ambientale per gli alunni della scuola. Negli anni abbiamo cercato, per quanto possibile, di migliorare la cura del verde investendo risorse e provvedendo a numerose piantumazioni lungo i viali già esistenti, nelle nuove aree verdi, lungo le piste ciclabili, perché siamo fermamente convinti che ogni nuovo albero messo a dimora in città costituisca un grande arricchimento per la comunità nel suo complesso, e il miglior lascito possibile per l’Aosta di domani».

L’iniziativa rientra nel più ampio programma “Click To Be Green”, sviluppato attraverso la collaborazione tra Italgas e i partner del settore. Questo progetto si fonda sull’introduzione dei servizi digitali “Click To Gas”, che consentono di ridurre le emissioni di CO₂ mediante l’automatizzazione dei processi di preventivazione, allaccio e attivazione della fornitura di gas in un singolo appuntamento. Tale approccio, oltre a generare vantaggi concreti per l’ambiente, apporta anche benefici alle comunità locali, aumentando la consapevolezza ambientale, promuovendo la biodiversità e la legalità, e contribuendo a ridurre gli effetti delle isole di calore nelle aree urbane.