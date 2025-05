Limitazioni al traffico per la "Aosta 21K": ecco tutte le vie interessate

Si prepara un lungo weekend all’insegna dello sport, ma anche della pazienza per automobilisti e residenti. In occasione della manifestazione podistica “Aosta 21K Half Marathon”, che si svolgerà nei giorni 23, 24 e 25 maggio 2025, il Comune di Aosta ha emesso un’ordinanza che prevede significative modifiche alla circolazione in numerose vie cittadine.

L’evento, organizzato dall’ASD Atletica Sandro Calvesi e patrocinato dall’Amministrazione comunale, comprende tre gare: la mezza maratona da 21 km, una 10K competitiva e la 5K non competitiva “Buongiorno Aosta”. Le competizioni si snoderanno su percorsi solo in parte sovrapposti, rendendo necessarie limitazioni alla circolazione e alla sosta per garantire lo svolgimento sicuro della manifestazione e la tutela dei partecipanti.

Le restrizioni inizieranno già dal 21 maggio per consentire l’allestimento delle strutture e si protrarranno fino alla serata del 25 maggio. I divieti interesseranno diverse aree, con sospensione dei permessi ZTL e deviazioni anche per i mezzi pubblici. Il Comando di Polizia Locale ha inoltre precisato che non sarà garantita la scorta con moto, come previsto dal Codice della Strada, per ragioni logistiche.

Vie e piazze interessate dalle limitazioni alla circolazione e alla sosta (25 maggio, ore 03.00 - 18.00):

Via Torino

Via Lucat

Via Carrel

Via Festaz

Via Bramafam

Via Partigiani (tratto Nord)

Corso Battaglione Aosta (semicarreggiata sud)

Via P.S. Bernardo

Area Mont Fleury

Via Monte Grivola

Via Saint-Martin-de-Corléans (tra rotatoria via Monte Grivola e viale Ginevra)

Corso XXVI Febbraio

Viale Federico Chabod

Piazza Arco d’Augusto

Via Garibaldi (tratto Nord)

Via Grand Eyvia

Via Garin (incluso parcheggio campo atletica)

Via Dalla Chiesa

Via Primo Maggio

Via Paravera (fino all’ingresso stabilimento Cogne)

Via Vittime del Col du Mont

Via Berthet

Via Page

Strada Pont Suaz

Corso Lancieri d’Aosta (inclusi i parcheggi pubblici)

Le chiusure saranno progressivamente attivate lungo il percorso di gara, con esclusione per mezzi di emergenza, forze dell’ordine e veicoli tecnici legati alla manifestazione.

Gli organizzatori esporranno appositi permessi sui veicoli autorizzati alla sosta nelle aree riservate (Piazza Mazzini, Ponte di Pietra, Ancien Abatoir). Il Comune invita la cittadinanza alla massima collaborazione, sottolineando l’importanza dell’evento per l’immagine sportiva e turistica della città.