Sport all’aperto, gioia e sorrisi al Parco Puchoz di Aosta

Un sabato pomeriggio speciale per i più piccoli, che hanno animato il Parco Puchoz di Aosta per la School & Family Game, evento-ludico sportivo che ha aperto il fine settimana dell’AOSTA21K.

Giochi all’aria aperta, gioia e sorrisi per bambini e famiglie. All’interno del parco nove stazioni per divertirsi, provare alcune attività sportive come mountain bike, corsa, lancio vortex, basket e vivere una nuova esperienza. Una festa dello sport, che ha accolto circa 300 giovani, accompagnati dalle famiglie.

Nel tardo pomeriggio due premiazioni, relative alla scorsa edizione e riservate all’istituzione scolastica e alla società sportiva più numerose. I due voucher per l’acquisto di materiale sportivo sono andati alla Mont Emilius 1 e al Bike Team Diavoli Sarre.

Subito dopo, sul palco di piazza Arco di Augusto, hanno sfilato alcuni dei probabili protagonisti delle gare di domani (domenica), davanti al presidente della Fidal Stefano Mei. Atleti africani grandi favoriti, una sfida tra keniani ed etiopi, con i valdostani pronti a inserirsi nella battaglia per i tre gradini del podio.

Alle 9, da via Torino, scatteranno la BCC Valdostana International Half Marathon e la Auto Mont Blanc 10K Race; alla stessa ora via anche alla passeggiata CAS 5K Buongiorno Aosta. Le strade della città e della Plaine saranno invase da oltre 800 concorrenti.