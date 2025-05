Portes Ouvertes : les élèves du lycée Torno de Castano Primo "conseillers d’un jour"

L’après-midi du lundi 12 mai 2025 restera gravé dans la mémoire des élèves des classes I A et I B du lycée scientifique “G. Torno” de Castano Primo, en province de Milan. Ces jeunes ont vécu une expérience formatrice forte et engageante au sein du Conseil de la Vallée, dans le cadre du projet Portes Ouvertes, initiative d’éducation civique qui ouvre les portes de l’Assemblée régionale valdôtaine aux écoles de toute l’Italie.

Accompagnés de leurs enseignants — Emanuela Cafaro, Dario Cerutti, Paola Colombo et Ludovica Immediato — les élèves ont découvert l’hémicycle où se prennent les décisions qui façonnent la vie de la Vallée d’Aoste. Là où les lois naissent, où les idées s’affrontent et où les représentants dialoguent avec les besoins des citoyens.

Après une introduction à l’histoire de l’autonomie valdôtaine et au fonctionnement de l’organe législatif, les élèves ont participé à une simulation de séance, endossant le rôle de conseillers régionaux. Une expérience immersive qui a révélé leur sens du débat et leur capacité à argumenter avec rigueur et esprit critique.

Deux thèmes d’actualité ont été soumis au vote :

Le retour à l’énergie nucléaire : la classe concernée a voté majoritairement en faveur, considérant cette option comme une réponse possible à la crise énergétique et aux défis climatiques, tout en soulignant les questions de sécurité.

L’introduction de l’uniforme scolaire : ici, la majorité s’est exprimée contre, invoquant la liberté d’expression, le respect de l’individualité et la crainte d’une uniformisation appauvrissante.

Bien au-delà d’un simple exercice scolaire, cette simulation a permis aux élèves de toucher du doigt le sens des institutions démocratiques et d’expérimenter en direct la complexité du rôle politique.

Ce type d’initiative montre l’importance de l’éducation civique, non comme matière secondaire, mais comme clé pour former des citoyens actifs et conscients. Le projet Portes Ouvertes n’est pas qu’une ouverture symbolique du Conseil régional : c’est un appel à franchir le seuil de la passivité pour entrer, en conscience, dans le champ de la citoyenneté responsable.

*******

Éduquer à la citoyenneté, une urgence démocratique

Si l’école a encore un sens dans un monde saturé d’écrans, de discours rapides et de jugements lapidaires, c’est lorsqu’elle permet à des jeunes de s’asseoir dans l’hémicycle d’un Parlement. Non pour faire semblant, mais pour comprendre.

Comprendre que derrière chaque vote, chaque loi, chaque discours politique, il y a un mécanisme complexe, souvent laborieux, mais fondamental : la démocratie. Une démocratie qui ne se nourrit pas de slogans, mais de dialogue, de confrontation d’idées et de respect des règles.

Le projet Portes Ouvertes incarne cela. Il ne s’agit pas seulement de montrer l’institution, mais de faire vivre l’institution à ceux qui demain seront appelés à voter, à s’engager, peut-être même à gouverner.

En ce sens, l’éducation civique ne doit plus être reléguée à une case en bas d’un emploi du temps, mais remise au centre du projet pédagogique. Car une démocratie sans citoyens formés est une démocratie fragile.