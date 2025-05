Sulle tracce della natura – il richiamo della montagna per i più giovani

C’è un momento, a inizio estate, in cui i sentieri della Valle si risvegliano come vene di terra viva sotto il sole alto. I prati si accendono di fiori, i ruscelli sussurrano segreti antichi e i larici scompigliano la luce tra i rami. È proprio in quei giorni che inizia un piccolo rito, quasi un pellegrinaggio d’infanzia: il Trekking Nature.

Anno dopo anno, centinaia di bambini e ragazzi valdostani – e non solo – si ritrovano con lo zaino sulle spalle, le scarpe ben allacciate e un misto di eccitazione e timidezza negli occhi. Non è un campo estivo qualunque: è un viaggio iniziatico nel cuore della natura alpina, accompagnati da guide esperte e educatori che conoscono la montagna come una casa.

L’edizione 2025 – annunciata ufficialmente dall’Assessorato Opere pubbliche, Territorio e Ambiente – si svolgerà dal 30 giugno al 1° agosto, articolata in 10 turni da cinque giorni ciascuno, dal lunedì al venerdì, per bambini e ragazzi dai 7 ai 14 anni, suddivisi per fasce d’età. Le iscrizioni sono aperte da venerdì 9 maggio e si chiuderanno il 28 maggio.

Non solo passeggiate e corse nei boschi, dunque. Quest’anno il trekking porta con sé una domanda importante, semplice e profonda come sanno esserlo solo quelle nate dai bambini stessi. È stata infatti proprio la voce dei partecipanti del 2024 a ispirare il tema portante di quest’edizione, che unirà educazione ambientale e alimentare, gioco e riflessione, con uno sguardo curioso verso l’origine del cibo che ogni giorno finisce nei nostri piatti.

Un’escursione dopo l’altra, i ragazzi toccheranno con mano la relazione tra ambiente e alimentazione, scoprendo come il ciclo della vita – quello vero, fatto di terra, semi, fatica e stagioni – si intrecci con i gesti quotidiani che diamo per scontati.

Ogni giornata del Trekking Nature è una piccola avventura: salire tra le rocce, ascoltare il silenzio del bosco, imparare a orientarsi senza GPS, costruire amicizie che durano oltre le vette. È lì, tra uno spuntino sotto un larice e una risata intorno al fuoco, che accade qualcosa di invisibile ma decisivo: i bambini diventano un po’ più autonomi, più consapevoli, più capaci di riconoscere la bellezza.

Per molti, è la prima volta senza mamma e papà, ma anche la prima volta in cui si sentono grandi davvero. E per i genitori, è un modo per lasciarli andare un po’, sapendo di affidarli alla natura stessa e a chi la conosce, la ama e la protegge.

Come iscriversi

Tutte le informazioni e i moduli di iscrizione sono disponibili sul sito ufficiale della Regione Autonoma Valle d’Aosta, nella sezione dedicata:

👉 Trekking Nature 2025 - Regione Autonoma Valle d'Aosta

I posti sono limitati, e si sa: i sentieri più belli si percorrono meglio se presi per tempo.