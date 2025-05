Un drap blanc pour la mémoire : les élèves de 2e A de Courmayeur au Conseil de la Vallée, le jour de la commémoration de la tuerie de Capaci

À l'occasion de la Journée nationale de la légalité, le Conseil de la Vallée a exposé un drap blanc pour rappeler les victimes de la tuerie de Capaci. Le même jour, les élèves de 2e A du collège de Courmayeur ont participé au projet Portes Ouvertes, en réfléchissant aux thèmes de la démocratie, de l’éducation et de la citoyenneté active.

Un drap blanc pour ne pas oublier. Un débat entre élèves pour construire l’avenir.

Ce matin, vendredi 23 mai 2025, alors qu’un drap blanc était suspendu à la façade du Conseil de la Vallée pour commémorer la tuerie de Capaci – le jour où, en 1992, le juge Giovanni Falcone, son épouse Francesca Morvillo et trois membres de leur escorte ont été assassinés – un groupe d’élèves valdôtains débattait dans l’hémicycle régional autour des valeurs de la démocratie et du respect des règles.

Les protagonistes de l’initiative Portes Ouvertes étaient les élèves de 2e A du collège de Courmayeur, accompagnés de leurs enseignantes Jessica Donato et Cléry Bionaz. Une expérience éducative enrichissante, qui leur a permis de découvrir l’histoire et le fonctionnement du Conseil de la Vallée, tout en s’exerçant à une simulation des travaux du Conseil.

Dans la peau de jeunes Conseillers, les élèves ont débattu avec passion d’un thème proche de leur quotidien : la régulation de l’usage des appareils électroniques à l’école. D’un côté, les partisans de l’utilisation des smartphones et des tablettes comme outils pédagogiques utiles ; de l’autre, ceux qui ont souligné les risques de distraction et la perte de liens sociaux.

À l’issue des discussions, la majorité de l’assemblée étudiante a rejeté la proposition, préférant un enseignement plus traditionnel, fondé sur les échanges directs entre camarades et professeurs.

Un moment symbolique, chargé de sens, qui unit le passé et l’avenir : alors que toute l’Italie rend hommage à ceux qui ont donné leur vie pour lutter contre la mafia, de jeunes citoyens valdôtains apprennent les fondements de la participation démocratique. De petites graines de légalité, semées avec soin dans la maison de la démocratie régionale.

