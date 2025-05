Open Day al Conservatoire martedì 27 e mercoledì 28 maggio

Il Conservatoire de la Vallée d’Aoste apre le porte delle sedi di Aosta e Pont-Saint-Martin, nel consueto Open Day organizzato per far conoscere l’offerta formativa a studenti, famiglie e appassionati di musica.

L’appuntamento rappresenta un’opportunità unica per entrare in contatto diretto con il mondo della formazione musicale accademica e dei corsi base, conoscere i docenti, visitare gli spazi dell’Istituto Musicale Pareggiato della Valle d’Aosta e assistere a lezioni e momenti musicali dal vivo. Ad Aosta, nella suggestiva sede di via Guido Rey, porte aperte martedì 27 maggio alle 17:30, mentre mercoledì 28, alla stessa ora, replica a Pont-Saint-Martin.

Durante le due giornate sarà possibile ricevere informazioni dettagliate sull’ampia offerta didattica del Conservatoire, studiata per grandi e piccini, neofiti della musica e livelli avanzati. L’Open Day è anche un’occasione per vivere da vicino l’atmosfera del Conservatoire e conoscere i diversi strumenti musicali.