Giornate della Terra 2025 dedicate alle stagioni

Il Forte di Bard celebra per il quarto anno la Giornata della Terra con una serie di iniziative che coinvolgeranno lunedì 28 e martedì 29 aprile, oltre 600 tra alunni e docenti provenienti da diverse scuole primarie e secondarie di primo grado della Valle d’Aosta. La Giornata della Terra unisce fino a un miliardo di persone nei 193 paesi delle Nazioni Unite, con l’obiettivo primario di celebrare la Terra e promuoverne la salvaguardia, richiamando l’opinione pubblica ad un impegno attivo per il Pianeta. Le Giornate della Terra al Forte sono realizzate con il sostegno dell’Assessorato ai Beni e alle attività culturali, Sistema educativo e Politiche per le relazioni intergenerazionali, dell’Assessorato allo Sviluppo economico, Formazione e Lavoro, Trasporti e Mobilità sostenibile della Regione autonoma Valle d’Aosta, CVA e il Parco Nazionale del Gran Paradiso.



La manifestazione si aprirà lunedì 28 aprile, alle ore 9.30, con l’accoglienza delle varie scuole all’interno del padiglione allestito in Piazza d’Armi e il saluto delle autorità. Nell’occasione saranno anche premiati i lavori realizzati dalle classi sul tema di questa edizione: le stagioni. A loro e agli effetti che hanno su piante e animali e su come sono cambiate negli ultimi decenni è dedicato lo spettacolo didattico a cura di Leo Scienza, associazione culturale di Bologna, che andrà in scena nella tensostruttura.

Le classi prenderanno poi parte ad attività di formazione e laboratori. Nella sala Olivero si terranno i laboratori didattici creati da CVA; gli alunni avranno la possibilità di interagire e ragionare su fatti e curiosità legati al cambiamento climatico e di sperimentare i meccanismi che regolano la produzione di energia rinnovabile da acqua, sole e vento.

Nella sala Archi Candidi le guide del Parco Nazionale Gran Paradiso proporranno una serie di attività didattiche-esperienziali con l'obiettivo di aiutare a riflettere sulla salvaguardia del Pianeta, richiamando gli studenti ad un impegno attivo attraverso quattro postazioni pratiche-esperienziali su fauna e vegetazione alpina, metamorfismo dei cristalli di neve, rocce e paesaggi. Le classi verranno suddivise in sottogruppi e saranno guidate nel gioco-esperienza attraverso attività pratiche e di ragionamento per comprendere i meccanismi naturali, gli adattamenti estremi di alcune specie alpine, la metamorfosi della neve nonché la trasformazione del suolo e del paesaggio.

Nell’ex cappella militare troverà spazio un laboratorio creativo incentrato sulla sensibilizzazione ambientale pensato e realizzato da Staedtler. Un grande gioco da tavola in cui la creatività dei partecipanti sarà l’ingrediente base per dare vita a giochi in cui emergeranno i comportamenti corretti da adottare per migliorare la situazione del nostro Pianeta.

Le classi potranno inoltre visitare la sessantesima edizione della mostra fotografica Wildlife Photographer of the Year che fa luce sulle diverse realtà naturali del Pianeta.

Il programma verrà replicato nella giornata di martedì 29 aprile.