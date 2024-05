Il “Mese della Legalità e della Cittadinanza” organizzato dal Comune di Aosta

Nell’ambito del “Mese della Legalità e della Cittadinanza Aosta e Dintorni”, l’Amministrazione comunale organizza, in collaborazione con la Società Autostrade Valdostane – SAV, promotrice della campagna sulla sicurezza stradale “Autostradafacendo” realizzata con la Polizia di Stato – Sezione Polizia Stradale di Aosta, un evento di sensibilizzazione rivolto a bambini e ragazzi dai 9 ai 16 anni. L’evento, parte del progetto “Andiamo sul sicuro”, si terrà il 21 maggio in piazza Chanoux.

Durante la giornata, che si articolerà in due sessioni, mattutina e pomeridiana, circa 350 alunni dell’ultimo biennio della scuola primaria e dei primi tre anni della scuola secondaria di secondo grado parteciperanno ad attività laboratoriali. Queste attività, svolte in gruppi, si concentreranno su prevenzione, sperimentazione e contrasto dell’incidentalità stradale, correlata ad alcol e droghe. Saranno utilizzati strumenti come il “Pullman azzurro”, aula multimediale della Polizia Stradale, il grande tappeto della sicurezza stradale di “Autostradafacendo”, il furgone degli ausiliari della viabilità, la ruota della sicurezza stradale e il “percorso alcolemico”.

In aggiunta, saranno allestiti tavoli di confronto con esperti e distribuiti materiali informativi relativi alla campagna “Fermati Prima”, realizzata nell’ambito del progetto “Aosta SiCura” per sensibilizzare i giovani sulla pericolosità dell'uso di sostanze alteranti durante la guida. L’evento è strettamente collegato al progetto finanziato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le politiche antidroga, e proposto dal Corpo associato di Polizia Locale – Police de la Plaine di Aosta.

Il giorno successivo, mercoledì 22 maggio, alle ore 20:30 presso il teatro della Cittadella dei Giovani, si terrà un evento serale dal titolo “Fermati prima: non è soltanto un drink”. L’incontro vedrà la partecipazione di diverse figure impegnate nella prevenzione, formazione e informazione sugli stili di vita sani e sul contrasto a comportamenti rischiosi. Tra gli ospiti, ci saranno rappresentanti del Corpo della Polizia Locale di Aosta e dell’Ordine degli psicologi della Valle d’Aosta.

La Polizia Locale offrirà un intervento normativo sul codice della strada riguardante l’uso di sostanze alteranti prima della guida, illustrando anche le procedure di verifica e rispondendo alle domande del pubblico. L’Ordine degli psicologi invece, esplorerà le motivazioni psicologiche che spingono a sottovalutare i rischi della guida sotto l’effetto di sostanze, fornendo strumenti per contrastare questi comportamenti.

Ospite d’onore sarà Tommaso Cassissa, noto comico, attore, conduttore televisivo e youtuber, conosciuto come Tommycassi. L’incontro si concluderà con un panel che coinvolgerà tutti i protagonisti della serata. Il pubblico avrà un ruolo attivo, partecipando tramite un software online per fare domande, scambiare commenti e rispondere a sondaggi.

La partecipazione alla serata è gratuita e su prenotazione, da confermare compilando il modulo online all’indirizzo: http://glou.it/yhbcV3.