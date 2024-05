Le Tunnel du Mont Blanc : les grands travaux de l’automne sont programmés

Cette fermeture de 15 semaines a été programmée en automne, la période la moins impactante pour le tourisme.

Cet automne, le Tunnel du Mont Blanc sera totalement fermé au trafic à partir du lundi 02 septembre 2024 à 17h jusqu’au lundi 16 décembre 2024 à 17h pour la rénovation de la voûte.



Cette fermeture de 15 semaines permettra de mener le premier chantier expérimental de rénovation de deux portions de voûte de 300 mètres, soit 600 mètres au total pour 2024.



Cette période a été choisie en collaboration avec les préfectures de la Haute-Savoie et de la Vallée d’Aoste, l’automne étant considéré comme la période la moins impactante pour le tourisme, notamment pour les véhicules légers. En effet ce sont les premiers

utilisateurs du tunnel : 68 % du trafic en 2023.

Pourquoi rénover la voûte ? Le Tunnel du Mont Blanc a 60 ans et ces travaux doivent lui apporter une nouvelle pérennité. Il est le premier parmi les grands tunnels européens à engager des travaux de rénovation profonds sur sa structure avec des travaux de génie civil de grande ampleur.



Quels sont les objectifs de ce chantier expérimental ? Les enseignements tirés des techniques de rénovation qui seront utilisées en 2024 détermineront la rénovation de 2025 qui portera sur 600 mètres de voûte supplémentaires.



Ces chantiers expérimentaux sont la clé de la poursuite de la rénovation.

Ils permettront d’étudier tous les paramètres et ce n’est qu’à l’issue de ces phases de 2024 et de 2025 que la suite de la rénovation de la voûte pourra être déterminée plus précisément.



Il s’agit d’identifier le meilleur mode opératoire, notamment la durée, la technologie employée, l’impact de la fermeture sur une longue durée et sur les itinéraires alternatifs, etc.