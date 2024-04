Fontainemore: Maggio Botanico, connubio di natura e arte"

Suddiviso in tre date ricche di attività coinvolgenti, questo evento promette di attrarre sia turisti che residenti, creando un ponte tra il territorio e la sua comunità.

4 maggio: Laboratorio di Cianotipia con Raffaella Santamaria

Per inaugurare il Maggio Botanico, il 4 maggio è previsto un emozionante laboratorio di Cianotipia tenuto da Raffaella Santamaria. Questa tecnica fotografica alternativa, che utilizza la luce del sole per creare immagini blu su carta, si sposa perfettamente con il tema botanico dell'evento.

11 maggio: Corso di Ricamo Base a Tema Botanico con Paola Lomuoio di Paulette Atelier

Il 11 maggio, gli appassionati di ricamo avranno l'opportunità di partecipare a un corso tenuto da Paola Lomuoio di Paulette Atelier. Il ricamo, arte antica e affascinante, verrà reinterpretato con motivi e ispirazioni provenienti dal mondo botanico, offrendo un modo unico per esprimere la bellezza della natura attraverso l'arte tessile.

25 maggio: Corso di Foraging e Laboratorio di Erboristeria con Erica Pozzi de Gli Orsini

Chiudendo in bellezza il Maggio Botanico, il 25 maggio sarà dedicato al foraging e all'erboristeria con Erica Pozzi de Gli Orsini. Partecipanti potranno imparare a riconoscere le piante selvatiche commestibili e medicinali, scoprendo il legame profondo tra l'uomo e la natura circostante.

Obiettivi del Maggio Botanico

L'evento, ideato da Michela Pagani incaricata dal Comune di Fontainemore per lo sviluppo del territorio e la comunicazione, si propone di raggiungere due obiettivi principali. In primo luogo, la destagionalizzazione del territorio, cercando di attrarre turisti provenienti da fuori Valle e di coinvolgere i residenti regionali. In secondo luogo, la creazione di un appuntamento che unisca l'aspetto naturalistico a quello artistico-culturale, offrendo un'esperienza che stimoli mente e sensi.

La scelta dei temi e delle professioniste coinvolte è stata accuratamente ponderata: le attività proposte sono in linea con il crescente interesse per la natura e l'arte che si sta manifestando sul web, e le esperte che guideranno i laboratori sono riconosciute nel loro ambito come figure di spicco.

Il Maggio Botanico a Fontainemore si presenta dunque come un'opportunità unica per immergersi nella bellezza della natura, esplorare l'arte in modo innovativo e creare connessioni significative tra uomo e ambiente. Un'esperienza da non perdere per chi cerca ispirazione e un contatto autentico con la terra e le sue meraviglie.