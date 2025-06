Aosta Pride Week, l’arcobaleno torna a colorare l’autunno valdostano

L’orgoglio non si ferma. Neanche in Valle d’Aosta. In occasione dell’inizio di giugno – mese simbolo del Pride in tutto il mondo – il Comitato Aosta Pride ha ufficializzato le date della prossima Aosta Pride Week, che anche quest’anno tornerà a colorare l’autunno valdostano, dal 10 al 18 ottobre 2025, con una settimana ricca di eventi culturali, performativi e momenti di condivisione aperti a tutta la cittadinanza.

L’annuncio arriva in un momento simbolico, mentre si moltiplicano nel Paese e nel mondo le parate dell’orgoglio LGBTQIA+, che reclamano visibilità, diritti e rispetto per ogni identità di genere e orientamento sessuale. Anche il Comitato Aosta Pride prenderà parte attivamente a questo movimento collettivo: le volontarie e i volontari saranno presenti a numerose delle oltre 50 parate Pride in programma quest’anno in Italia.

In particolare, il gruppo valdostano sosterrà con forza la Rete Piemonte VdA Pride, piattaforma che riunisce le principali realtà LGBTQIA+ del Nord-Ovest. Le date già confermate sono significative: il Torino Pride di sabato 7 giugno, tra i più partecipati d’Italia; il Langhe Roero Pride ad Alba il 5 luglio; e il debutto assoluto del VCO Pride a Omegna il 6 settembre, il primo per la provincia del Verbano-Cusio-Ossola.

Il programma della Pride Week valdostana sarà svelato nelle prossime settimane, ma il Comitato anticipa che ci sarà spazio per tutto: momenti di riflessione, laboratori, arte, cultura, incontri con testimoni e attivisti, ma anche spettacoli, musica e convivialità. «Vogliamo costruire un Pride che non sia solo celebrazione – fanno sapere – ma anche un’opportunità per la Valle di raccontarsi, aprirsi, dialogare e accogliere tutte le sue sfumature».

L’appuntamento è quindi fissato: dal 10 al 18 ottobre, con l’obiettivo di riportare al centro dell’agenda sociale e culturale il valore dell’inclusione, il rispetto dei diritti civili e la lotta contro ogni forma di discriminazione. La Valle d’Aosta si prepara, ancora una volta, a fare la sua parte.