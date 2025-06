Dal 30 giugno la mostra diffusa “Aosta Proud: orgoglio di comunità”

Il Comune di Aosta, in collaborazione con il Comitato Aosta Pride, il patrocinio dell’Università della Valle d’Aosta e in collaborazione con la Bocciofila del quartiere Cogne e Plus Aosta, presenta “Aosta Proud: orgoglio di comunità”, una mostra fotografica collocata in diversi luoghi della città, che nasce per valorizzare l’importante lavoro culturale e sociale iniziato nel 2022 con la prima edizione di Aosta Pride.

In particolare, l’esposizione collettiva raccoglie gli scatti più belli di Aosta Pride 2022, Aosta Pride week 2023 e Aosta Pride 2024, realizzati da tredici fotografi e fotografe, restituendo alla cittadinanza il risultato del lavoro collettivo promosso sul territorio, raccontando con immagini evocative il rapporto tra la città e la comunità LGBTQIA+.

Le immagini di Alex Rose photographers, Luca Benedet, Chiara Berard, Cameron Cross, Francesco Buffa, Giorgione dello studio Stopdown, Matteo Leonardi, Fabio Lizzi, Monica Montefusco, Franco Zanin e dei tre soci del Circolo fotografico Incontroluce - Simone Dublanc, Stefania Lampis e Nadia Rizzotto - raccontano il rapporto tra gli spazi della città e la cittadinanza che ha preso parte alle parate e ai molteplici eventi culturali e di intrattenimento che hanno caratterizzato le rassegne arcobaleno aostane.

La mostra è ospitata in tre luoghi simbolo del lavoro svolto dall’amministrazione comunale, per tessere i legami sociali della città, quali la Bocciofila del quartiere Cogne, il Café di Plus e la nuova sede dell’Ateneo valdostano, che sin dalla prima edizione supporta il Pride.

L’iniziativa sarà anche un’occasione per generare una riflessione sull’attivismo pacifico contemporaneo all’interno degli spazi urbani. Infatti, in occasione del vernissage della mostra, vi sarà un interessante incontro pubblico con il professor Alberto Vanolo, professore di Geografia economico-politica dell’Università degli Studi di Torino. Il suo intervento - “Pride. Città, Visibilità, Presenza” - metterà in luce la connessione tra lo spazio urbano e il tessuto sociale, con uno sguardo sul mondo degli attivismi contemporanei per i diritti sociali e civili.

L’appuntamento è per lunedì 30 giugno, alle ore 17,45 nella nuova sede dell’Università.

Seguirà un aperitivo nei locali della Bocciofila del quartiere Cogne.

Commenta l’assessora alle Politiche sociali, abitative e Pari Opportunità, Clotilde Forcellati: «Il progetto artistico rappresenta la restituzione alla comunità di un percorso sociale e culturale che è stato compiuto in maniera condivisa e partecipata, e al termine del quale la città e l’intera regione sono uscite arricchite risultando oggi più libere, aperte e inclusive, in una parola coese».



“Aosta Proud: orgoglio di comunità” resterà aperta sino al 30 luglio con i seguenti orari:



Università della Valle d’Aosta

via Monte Vodice

lunedì/venerdì dalle ore 8 alle ore 20; sabato dalle ore 8 alle ore 14.

Bocciofila del quartiere Cogne

via Giorgio Elter, 29

martedì/sabato dalle ore 8,30 alle ore 12 e dalle ore 15,30 alle ore 20

Plus Café

via Garibaldi, 7

lunedì/giovedì dalle ore 11,30 alle ore 21; venerdì dalle ore 11,30 alle ore 23; sabato dalle ore 14,30 alle ore 23



Crediti immagine in locandina: Giorgione | Stopdown