Celtica Valle d’Aosta scalda i motori per la 29ª edizione

È iniziato il conto alla rovescia per la 29ª edizione di CELTICA Valle d’Aosta, il Festival internazionale di musica, arte e cultura celtica più alto d’Europa.

La 29ª edizione si svolgerà dal 3 al 6 luglio 2025 e sarà, come da tradizione, principalmente ospitata dal Bosco secolare del Peuterey, in Località Val Veny, alle pendici del Monte Bianco, con un’anticipazione domenica 29 giugno ad Aosta.

Sul sito web della manifestazione ( https://celtica.vda.it/ ) sono consultabili il programma musicale della manifestazione, gli artisti che si esibiranno e l’elenco completo di conferenze, workshop, stage per adulti e bambini.

Ieri, lunedì 23 giugno, si sono chiuse le prevendite online a prezzo agevolato; dal 24 giugno al 2 luglio sarà eccezionalmente possibile acquistare online i biglietti allo stesso prezzo delle casse, evitando così eventuali code.

Per questa 29ª edizione ci sarà un’anticipazione domenica 29 giugno; “Aspettando Celtica” sarà un primo assaggio dell’atmosfera che si potrà respirare al Bosco la settimana successiva.

Ad Aosta, in piazza Chanoux, all’insegna della “Musica e gusto in piazza”, dalle 17:45 si terrà il concerto degli Ar An Talamh, che accompagneranno le danze irlandesi dei Gens d’Ys. Contemporaneamente, grazie alla collaborazione con Coldiretti Valle d’Aosta, sarà allestito un picnic urbano.

Il pubblico potrà infatti acquistare un “Box Bocconata” con cibi e bevande di produttori locali: una selezione di salami (Azienda agricola “Agri.Mont”), fontina DOP (Azienda agricola “Jotaz”, giardiniera (Azienda agricola “Au Potager de Grand Mère”), tomino fresco (Azienda agricola “Brocard Thierry”) e una selezione di prodotti da forno (Azienda agricola “Bonne Vallée”).

Giovedì 3 luglio, invece, Celtica Valle d’Aosta si aprirà nella sua consueta location: il Bosco del Peuterey, in Località Val Veny (Courmayeur – AO), la principale location della manifestazione fin dalle prime edizioni. Si tratta di un bosco alpino a 1.500 metri s.l.m. circondato da alte montagne, in un contesto incontaminato e delicato, che permette di vivere un’esperienza magica immersa nella natura, in un’atmosfera realmente affine alla cultura celtica.

Il programma musicale vedrà il ritorno di artisti ormai considerati “Amici di Celtica”: Vincenzo Zitello - accompagnato da Fulvio Renzi e Paolo Pasqualin -, Katia Zunino, i Gens d’Ys, i Boira Fusca, i Celtic Knot Pipes and Drums. Accanto a loro diverse novità (Ampouailh, Deira, Duilleoga, Green Lads, The Tribesmen, Willos’) e i nomi illustri di Devid Ceste, che anche quest’anno dirigerà l’inno delle nazioni celtiche “Greenlands”, e di Maura Susanna, la voce che più di tutte rappresenta l'anima popolare valdostana.

Infine, anche quest’anno, dopo il successo della scorsa edizione, sarà dato spazio ad ensemble corali che accompagneranno alcuni momenti del programma: la Corale Louis Cunéaz et Frustapot, il Coro La Manda e il Gruppo Folkloristico Lou Tintamaro di Cogne.

Una significativa novità della 29ª edizione è la neonata collaborazione con l’Assessorato Regionale allo sviluppo economico, formazione e lavoro, trasporti e mobilità sostenibile, grazie alla quale presso il Bosco del Peuterey sarà allestita un’area dedicata alla rievocazione di antichi mestieri e alla produzione di oggetti della tradizione valdostana. Sarà una grande opportunità per valorizzare il patrimonio artistico locale e promuovere il lavoro di artigiani e artisti.

Per finire, non mancheranno il tradizionale mercatino artigianale, con oltre 60 espositori, conferenze, workshop, stage per adulti e bambini per un totale di oltre 150 singoli appuntamenti nell’arco dei 4 giorni.

Soprattutto non mancheranno l’atmosfera e la magia che ogni anno l’Associazione Clan Mor Arth – Clan della Grande Orsa e i numerosi volontari si impegnano a far rinascere tra i larici del Bosco del Peuterey, uniti dal motto ormai riconosciuto da tutti gli appassionati: Non ci sono estranei qui, solo amici che non abbiamo ancora incontrato.