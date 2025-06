Musica nel Gran Paradiso: note femminili, violoncelli e natura si incontrano tra Aymavilles e Cogne

Nel cuore del Parco Nazionale Gran Paradiso, la musica incontra la montagna e la scienza in un fine settimana dal respiro europeo, capace di coniugare ricerca culturale, paesaggi d’alta quota e divulgazione scientifica. La rassegna “Musica nel Gran Paradiso – Radici e Risonanze”, diretta da Alessandro Valoti, propone per sabato 28 e domenica 29 giugno due appuntamenti che sanno di bellezza e impegno, tra compositrici internazionali e maestri del violoncello.

Sabato 28 giugno, alle ore 16.00, la Chiesa di Saint-Léger ad Aymavilles ospita “The Other Half of Music – L’altra creatività delle compositrici”, concerto dell’Ensemble Chaminade. Prima delle note, la voce della biologa Caterina Ferrari accompagnerà il pubblico in un viaggio nell’acqua alpina: torbiere, laghi d’alta quota e delicati equilibri ecologici, in un dialogo ideale con la musica femminile contemporanea.

Il programma spazia tra mondi e culture, con brani della francese Colette Mourey, della greca Marilena Zlatanou, dell’argentina Adriana Figueroa Mañas, della cinese Wen Zhang, della giordana Agnes Bashir, dell’australiana Rae Howell e della nigeriana Edewete Oriwoh. Una costellazione sonora che esplora tango, jazz, danza e minimalismo, dando spazio a quella “metà della musica” troppo spesso ignorata.

L’Ensemble Chaminade, nato dal progetto “L’Altra Metà della Musica”, è un quintetto italiano che unisce flauto, oboe, clarinetto, fagotto e pianoforte, con un approccio fresco e laboratoriale. Il gruppo, fondato dalla pianista Monique Cìola, si distingue per sensibilità interpretativa e passione per il repertorio femminile contemporaneo.

Domenica 29 giugno, alle ore 14.00, si cambia scenario: nel Giardino Botanico Alpino “Paradisia” di Cogne, che celebra quest’anno i suoi 70 anni, prende vita un evento che intreccia scienza botanica e musica colta.

Ad aprire il pomeriggio sarà il botanico Andrea Mainetti, che guiderà il pubblico alla scoperta delle piante alpine e dei meccanismi di adattamento in alta quota. Seguirà, alle 15.00, il concerto “Tra Barocco e Modernità – Un viaggio musicale” del Quartetto “Franco Rossi”, formato da quattro violoncellisti del Teatro alla Scala di Milano.

Il programma è un vero itinerario sonoro: dal barocco di Telemann e Bach alla contemporaneità di Giovanni Sollima, passando per il lirismo moderno di Tansman, la malinconia di Dowland e il virtuosismo romantico di Popper. Un’occasione unica per ascoltare dal vivo uno dei migliori ensemble di violoncelli d’Italia, in un contesto naturale di straordinaria bellezza.

“Musica nel Gran Paradiso” è più di una rassegna: è un progetto culturale che mette in rete territori, istituzioni, comunità e linguaggi. L’iniziativa è cofinanziata dal Parco Nazionale Gran Paradiso e realizzata con il supporto di numerosi enti locali e nazionali, tra cui le Regioni Valle d’Aosta e Piemonte, i rispettivi Consigli regionali, e il Ministero dell’Ambiente e della Cultura.

Il progetto coinvolge 13 comuni delle due valli del Parco e, in un’ottica di sostenibilità concreta, vede anche il supporto di IREN S.p.A., che ha fornito una vettura elettrica per gli spostamenti degli artisti.

I concerti sono a ingresso gratuito. Per l’evento di Cogne è richiesta la prenotazione su www.pngp.it. In caso di maltempo, il concerto si svolgerà presso la Sala Consiliare del Comune.