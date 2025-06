Estate da Forte: Masini, Nek, Buffa e Tozzi accendono Bard

Il Forte di Bard torna ad essere, anche quest’estate, crocevia di emozioni, musica e parole. A cavallo tra la grande storia che le sue mura raccontano e la magia dell’intrattenimento dal vivo, il calendario 2025 propone quattro appuntamenti con artisti dal forte impatto scenico ed emotivo, pronti a incantare la platea sotto le stelle.

Si comincia venerdì 18 luglio con Marco Masini, cantautore fiorentino che ha fatto della voce ruvida e dell’intensità lirica un tratto distintivo. Dal tormentone “T’innamorerai” fino all’ultimo lavoro L’eternità è di chi sa volare, Masini continua a mescolare grinta e malinconia, e promette una serata carica di pathos e autenticità.

Doppietta pop sabato 9 agosto con Nek, che non ha bisogno di troppe presentazioni. Da Laura non c’è ai suoi duetti internazionali, il cantante emiliano ha attraversato le generazioni con il suo stile diretto e le sue ballate rock romantiche. La sua è una delle voci italiane più riconoscibili, amatissimo anche all’estero.

Il 22 agosto è la volta di un’altra arte: quella della narrazione sportiva. Sul palco salirà Federico Buffa, giornalista e storyteller raffinato, capace di far vibrare platee intere raccontando le gesta di atleti, eventi e epoche, come fossero romanzi. Il suo stile teatrale, colto e suggestivo, ha conquistato non solo appassionati di sport, ma anche chi cerca nel racconto un modo per capire il mondo. Buffa è oggi una vera e propria icona della narrazione live in Italia.

A chiudere il ciclo, venerdì 29 agosto, uno dei nomi più iconici della musica leggera italiana: Umberto Tozzi. Autore e interprete di successi globali come Gloria, Ti amo, Gente di mare, Tozzi non ha mai smesso di calcare i palchi del mondo. La sua musica ha superato i confini linguistici e generazionali, diventando colonna sonora di milioni di vite.

La location del Forte di Bard, con la sua scenografia naturale e storica, dona a ogni spettacolo un'atmosfera quasi sacra: la roccia, il silenzio del fondovalle, la brezza serale che accarezza le note e le parole.

Curiosità e note d’attesa:

Masini ha recentemente annunciato un docu-film sulla sua carriera, con materiali inediti dagli anni ’90.

Nek ha collaborato con grandi artisti internazionali, tra cui Craig David e Juanes.

Federico Buffa è laureato in giurisprudenza e ha studiato recitazione a New York: da avvocato mancato a narratore delle leggende NBA.

Umberto Tozzi è tra i pochissimi italiani ad aver venduto oltre 70 milioni di dischi nel mondo.

Info pratiche:

Tutti gli spettacoli inizieranno alle ore 21.00 (21.30 per Masini). I biglietti sono acquistabili online e presso la biglietteria del Forte.

Per info: www.fortedibard.it

Quand l’histoire rencontre la musique, chaque pierre devient un écho et chaque note une mémoire. Le Fort de Bard, cet été, sera plus qu’un théâtre : un cœur battant entre ciel et montagne.