Dal 9 al 14 giugno 2025 ad Aosta il 51° Raduno delle Bande Musicali Valdostane

L’Associazione Bandistica Città di Aosta, con il sostegno del Comune di Aosta, della Regione Autonoma Valle d’Aosta e degli sponsor “Alberto S.r.l.”, “Fratelli Vairetto”, le “Edizioni musicali Accademia 2008”, gli “Ordini dinastici di Real Casa Savoia”, “Assicurazioni Agenzia Generali Aosta”, “Artemusica”, è lieta di annunciare il 51° Raduno delle Bande Musicali Valdostane, in programma da lunedì 9 a sabato 14 giugno 2025.

Una manifestazione che celebra la ricchezza e la vitalità del patrimonio bandistico valdostano con sei appuntamenti di musica dal vivo, incontri e condivisione. I concerti si terranno presso il Teatro Giacosa di Aosta, con inizio alle ore 20.30, e vedranno protagoniste le bande musicali provenienti da tutta la regione.

Il programma dei concerti

Lunedì 9 giugno: concerto inaugurale della Banda Municipale Città di Aosta, che presenterà la Marcia Convegno Cinquanta+Uno del compositore M° Enrico Gianino e strumentata dal M° Daniele Papalia. Il titolo, giocoso e simbolico, rappresenta non solo la prosecuzione del cammino iniziato con le cinquanta edizioni precedenti, ma anche l’energia di una nuova partenza, la voglia di andare oltre, insieme. A seguire anche: Cielo Andaluz di P. Marquina, Ross Roy di Jacob De Haan e Abram’s Pursuit di D. Holsinger. Al centro del programma la Suite dal Principe d’Egitto di H. Zimmer arrangiata da Daniele Papalia, che ci tiene a sottolineare: “L’arrangiamento è composto da Deliver Us che funge da prologo del film d’animazione con un’introduzione drammatica e che descrive la schiavitù del popolo ebraico in Egitto. Segue When You Believe, brano più celebre del film e vincitore del Premio Oscar per la miglior canzone originale: un inno alla fede e alla speranza. La suite si chiude con Chariot Race, un brano ritmico incalzante che mette in luce la spettacolare scrittura orchestrale di H. Zimmer”. Ad interpretare i primi due brani della suite, assieme alla banda municipale, saranno le voci delle soliste Sara Borghese, Emily Moroni e Sofia Parenti. A seguire, si esibiranno anche le bande di Quart e Sarre.

Martedì 10 giugno: bande di Issime, Chambave, Montjovet e Arnad.

Mercoledì 11 giugno: bande di Pont-Saint-Martin, Verrès, Hône e Valpelline.

Giovedì 12 giugno: bande di Châtillon, Donnas, Courmayeur-La Salle e Saint-Vincent.

Venerdì 13 giugno: bande di Nus, Gaby e Fénis.

Sabato 14 giugno: la grande parata nel centro storico

La giornata conclusiva, sabato 14 giugno, sarà un grande momento di festa e condivisione. A partire dalle ore 15.00, tutte le 18 formazioni bandistiche valdostane sfileranno per le vie del centro storico di Aosta, portando la musica tra la gente.

Alle ore 17.30 circa, in Piazza Émile Chanoux, tutte le bande si riuniranno per l’esecuzione della Marcia Convegno “Cinquanta+Uno” composta da Enrico Gianino, dirette dal Maestro Daniele Papalia: un’emozionante conclusione corale che simboleggia l’unione e la passione della comunità musicale bandistica valdostana. La festa proseguirà nella tensostruttura in zona Pépinière des entreprises Espace Aosta con la cena per i musici e la serata danzante a ingresso libero in compagnia dell'orchestra "Enrico Negro e la musica dal vivo”.