“I confini della cittadinanza” Incontro con Enrico Gargiulo e SiMohamed Kaabour

Il progetto SAI – Sistema accoglienza e integrazione di Saint-Vincent, il gruppo territoriale di Aosta di Refugees Welcome, l'Associazione Arcigay Valle d'Aosta Queer VdA, e la Bocciofila del Quartiere Cogne, in collaborazione con la coprogettazione “Sentirsi a casa” del Comune di Aosta presentano l'evento “I confini della cittadinanza. Ragioni e implicazioni di una (finora) mancata riforma” con Enrico Gargiulo, professore dell'Università di Torino, e SiMohamed Kaabour, docente, attivista e scrittore.

L'evento si terrà martedì 3 giugno 2025 alle ore 20:45 presso la Bocciofila del Quartiere Cogne, in via Giorgio Elter 29 ad Aosta.

Quali sono i limiti di una legge sulla cittadinanza vecchia di 33 anni nella società multiculturale del nostro tempo? Quali sono i meccanismi burocratici che si nascondono dietro la legge? Quali sono le vite che, concretamente, si sviluppano all’ombra di quella legge? Quali sono le esperienze, le realtà di chi, con questa legge, si trova a dover affermare un principio di “appartenenza”? Quali potrebbero essere le prospettive future, auspicate, per rendere l’Italia un paese meno timoroso delle persone che la abitano, che la vivono, che la attraversano?

Con i due ospiti, si affronteranno le questioni relative alla cittadinanza italiana, alla legge in vigore in Italia (la 91/1992), le problematiche e criticità a essa correlate, per un approfondimento consapevole e scientifico, ma anche personale ed esperienziale, di che cosa significa, in definitiva, il riconoscimento della naturalizzazione e di quale sia il percorso previsto attualmente, ma anche di quali possano essere le prospettive sperate e attese di una riforma che pare ogni giorno più lontana.

Enrico Gargiulo, autore di testi come “Prima agli italiani. Welfare, sciovinismo e risentimento” (Bologna, Il Mulino, 2024) e “(Senza) residenza: l’anagrafe tra selezione e controllo” (Torino, Eris, 2022), è un professore di sociologia dell'Università di Torino ed esperto di politiche di integrazione.

SiMohamed Kaabour, docente di scuola superiore e attivista, autore del libro “Sono italiano, lo giuro” (People Pub, 2025), da anni si occupa, anche a livello politico, di questioni legate all'inclusione e all'integrazione nella sua città, Genova.