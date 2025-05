“Territorio e solidarietà”, una cena di beneficenza a sostegno dei pazienti oncologici

Torna il prossimo 10 giugno la Cena di Solidarietà della Fondazione comunitaria della Valle d’Aosta, quest’anno in una veste speciale grazie alla nuova collaborazione con l’Institut Agricole Régional (IAR) e con le associazioni VIOLA e Barbara&Co., da anni impegnate nel sostegno ai pazienti oncologici e alle loro famiglie.

L’iniziativa nasce dal desiderio di unire convivialità, territorio e filantropia. La cena sarà infatti un’occasione per sostenere concretamente progetti di solidarietà e valorizzare al contempo le eccellenze agricole e gastronomiche della nostra regione.

Un’occasione nata da una sinergia virtuosa

L’evento prende forma a partire da una proposta del Comitato organizzatore della Coppa del Mondo di Sci alpino femminile svoltasi a La Thuile nella primavera 2025. A seguito della cancellazione di un evento collaterale, che prevedeva la preparazione di un menu completo per la VIP Lounge, la Fondazione ha deciso di riutilizzare in chiave solidale le pietanze pensate dallo Chef Agostino Buillas (Caffè Quinson), in collaborazione con i cuochi e gli allievi dello IAR, coordinati da Danilo Salerno, che ha rielaborato il menu per l’occasione.

La cena si inserisce nel quadro di una più ampia collaborazione tra Fondazione comunitaria e Institut Agricole Régional per la realizzazione dell’orto socio-didattico "Mon Courtì", frutto di una coprogettazione con enti del Terzo Settore e con la Regione Autonoma Valle d’Aosta.

Una serata per fare del bene

L’intero ricavato sarà destinato a favore delle associazioni VIOLA e Barbara&Co., che operano sul territorio per offrire supporto psicologico, materiale e logistico ai pazienti oncologici. Nel corso della serata sarà inoltre conferita una borsa di studio a una giovane studentessa valdostana, Silvia Guichardaz, iscritta al corso di laurea in Medicina e Chirurgia a Palermo, grazie al Fondo “Silvia Deiana – Medico di famiglia”, istituito presso la Fondazione in memoria della giovane dottoressa prematuramente scomparsa.

Programma della serata

L’evento si terrà presso i locali dell’Institut Agricole Régional (Località La Rochère, 1/A, Aosta), a partire dalle ore 18:30, e comprenderà:

Aperitivo di benvenuto

Visita guidata alla cantina dello IAR

Degustazione dei prodotti dell’Istituto, in particolare dell’edizione speciale della Cuvée Vaudan per celebrare la figura del celebre canonico

Cena completa con buffet predisposta a isole (antipasti, primo, secondo, dessert e vini IAR)

Intermezzi musicali a cura di Ensemble Cordeconleforme



Modalità di partecipazione

Per partecipare è necessario prenotarsi entro venerdì 6 giugno scrivendo a segreteria@fondavda.it oppure chiamando il numero 389 5407927.

È richiesto il versamento anticipato di una donazione minima di € 50. Per facilitare la partecipazione delle famiglie, la donazione minima per i minori è di 35 €. Il pagamento da effettuare tramite bonifico intestato a:

Fondazione comunitaria della Valle d’Aosta



IBAN: IT53 Q 08587 01211 000110150701 (BCC Valdostana)

Causale: Cena di beneficenza

È possibile anche il pagamento con carta di credito andando sul sito della Fondazione comunitaria della Valle d’Aosta: www.fondazionevda.it