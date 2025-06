La forza della musica: il coro “Ali Ali” in concerto a Châtillon il 6 giugno

Il Coro Ali Ali in una esibizione a MaisonLoisir

C’è un modo per dare voce a chi rischia di perderla. Un modo per risvegliare emozioni, movimenti, sorrisi. Si chiama Ali Ali ed è molto più di un coro: è un progetto sociale, un percorso di cura condivisa, un inno alla resilienza.

Venerdì 6 giugno 2025, alle ore 18, la piazza Volontari del sangue di Châtillon ospiterà il concerto del coro Ali Ali, nato nel 2021 dall’iniziativa dell’associazione A.L.I.Ce. Valle d’Aosta e dell’Associazione Parkinson. Il coro è composto da persone colpite da ictus, Parkinson, Alzheimer e altre patologie neurodegenerative, insieme ai loro familiari e caregiver. Un'esperienza corale che unisce voce e ritmo, emozione e riabilitazione, grazie anche alla collaborazione con i percussionisti di Tamtando e alla guida appassionata della maestra Luigina Stevenin.

Il canto diventa così strumento terapeutico: allena la voce, migliora la coordinazione motoria e crea relazioni. Ma soprattutto restituisce dignità e gioia.

Ali Ali ha già calcato molte scene, portando con sé messaggi di forza e rinascita. Indimenticabile l’esibizione a Skyway per il Dono Day. E toccante è stato il successo social di un recente post: il coro che interpreta “Vivere” di Vasco Rossi ha emozionato anche il rocker di Zocca, tanto da condividere il video sulla sua pagina Instagram, dove ha superato le 460.000 visualizzazioni e ricevuto oltre 18.000 like.

Nel repertorio del coro ci sono brani italiani che raccontano la vita in tutte le sue sfumature, da “Diamante” di Zucchero a “Venti chilometri al giorno” di Nicola Arigliano, passando per De André, Bennato e altri grandi cantautori.

L’ingresso al concerto è gratuito. In caso di maltempo, l’esibizione si terrà nella sala polivalente della scuola primaria “Pio Aymonod”, in via Plantin.

In un tempo in cui si tende a emarginare chi vive la fragilità, Ali Ali ci ricorda che la musica può fare comunità, terapia e bellezza. E che ognuno, con la propria voce, ha qualcosa da dire.