Il Gran Paradiso Film Festival accoglie volontari per l’edizione 2025

In vista della prossima edizione del Gran Paradiso Film Festival, in programma dal 28 luglio al 10 agosto 2025, la Fondation Grand Paradis apre una call rivolta a tutti coloro che desiderano vivere il Festival da protagonisti, offrendo il proprio contributo come volontari.

La partecipazione al Festival rappresenta un’opportunità concreta di entrare nel vivo dell’organizzazione di uno degli eventi culturali più attesi dell’estate in Valle d’Aosta. I volontari saranno coinvolti in diverse attività: dall’accoglienza del pubblico all’assistenza logistica, dal supporto alle proiezioni cinematografiche alla gestione degli eventi collaterali. Un’occasione per fare esperienza, conoscere da vicino i meccanismi di un grande evento culturale e contribuire attivamente alla sua riuscita.

Dal 28 luglio al 2 agosto, i volontari selezionati saranno accolti a Cogne, cuore pulsante dell’evento, dove ai ragazzi verrà offerta ospitalità.

Entrare a far parte della squadra del Gran Paradiso Film Festival significa non solo sostenere attivamente un progetto culturale di valore, ma anche vivere un’esperienza immersiva tra cinema, natura e condivisione, in uno dei contesti paesaggistici più straordinari delle Alpi.

Per partecipare, è sufficiente compilare il form online disponibile sui seguenti siti web: www.gpff.it e www.grand-paradis .it. Le candidature sono aperte fino al 30 giugno 2025.