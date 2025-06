Giovedì 26 giugno 2025, alle ore 20:30, piazza Chanoux ad Aosta si trasformerà in un grande palcoscenico sotto le stelle per accogliere “Avec Amour Édith Piaf”, concerto-omaggio all’immortale diva della chanson française. Due grandi interpreti valdostani, Maura Susanna e Federico Longhi, saranno i protagonisti di una serata che si preannuncia emozionante e intensa.

Maura Susanna, icona della musica popolare valdostana, e Federico Longhi, baritono di respiro internazionale, uniranno le loro voci per ripercorrere i momenti più vibranti del repertorio di Édith Piaf, artista simbolo del Novecento europeo. Al loro fianco, tre musicisti d’eccellenza: Giorgio Dellarole alla fisarmonica, Davide Sanson alla tromba e Enrico Gianino al pianoforte.

In scaletta non mancheranno i capolavori che hanno fatto la storia: La Vie en rose, Non, je ne regrette rien, Milord, Hymne à l’amour, in un viaggio musicale che si intreccia con il racconto teatrale della vita della Piaf – fatta di luci e ombre, amori tormentati, palcoscenici e abissi.

L’ingresso è libero e gratuito, e l’invito è aperto a tutti: amanti della musica, appassionati di cultura francese, o semplicemente chiunque voglia lasciarsi trasportare da una delle storie più struggenti e affascinanti della canzone europea.

L’evento è promosso dal Comune di Aosta e rappresenta un'occasione speciale per riscoprire il legame profondo tra la nostra regione e la cultura d’Oltralpe, attraverso le emozioni che solo la musica sa evocare.