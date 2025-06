La dieta mediterranea e la promozione del Ben-Essere” ad Aosta, Palazzo regionale - Sala Maria Ida Viglino

La Presidenza della Regione comunica che venerdì 27 giugno 2025 si svolgerà l’evento informativo rivolto alla popolazione “La dieta mediterranea e la promozione del Ben-Essere”, organizzato nell’ambito delle azioni di informazione previste dal Piano Regionale della Prevenzione 2021-2025, in collaborazione con l’Azienda USL della Valle d’Aosta.

L’intervento degli esperti vuole mettere in evidenza che l’alimentazione equilibrata, insieme all’attività fisica e a stili di vita sani, come l’eliminazione del consumo di tabacco e di alcol, è fondamentale per prevenire le malattie croniche e migliorare la qualità della vita.

L’incontro si terrà presso la sala Maria Ida Viglino del Palazzo regionale, con inizio alle ore 17.30 in presenza, sino ad esaurimento dei posti disponibili.

“Questa iniziativa si inserisce in un quadro più ampio di strategie e iniziative promosse nell’ambito del Piano della prevenzione -afferma l’Assessore Carlo Marzi- Insieme all’azienda USL orientiamo la promozione della salute ad un approccio innovativo che deve sempre più vedere la persona al centro di politiche integrate e multidisciplinari. Anche l’alimentazione è determinante nella prevenzione delle malattie croniche che possono manifestarsi in età avanzata, ed è quindi importante trasmettere l’importanza di alimentarsi correttamente già nei primi anni di vita”.

Introdurrà la serata Helga Zen, referente regionale del Piano Regionale della Prevenzione dell'Assessorato sanità, salute e politiche sociali e modererà l’evento Maurizio Castelli, Direttore del Dipartimento di Prevenzione dell’Azienda USL della Valle d’Aosta

Interverranno:

- Anna Maria Covarino, Direttrice della S.C. Igiene degli alimenti e della nutrizione dell’Azienda USL della Valle d’Aosta

“Le abitudini alimentari in Valle d’Aosta”

- Nicola Veronese, Professore Associato presso “Saint Camillus International University of Health Sciences”

“I vantaggi della dieta mediterranea sulla salute”

- Elena Alonzo, Direttrice U.O.C. Servizio Igiene Alimenti e Nutrizione dell’Azienda sanitaria provinciale di Catania e coordinatrice nazionale della rete TaRSiN (Tavoli Regionali Sicurezza Nutrizionale)

“Politiche nazionali e regionali per l’implementazione della dieta mediterranea”