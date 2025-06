Dalla storia al Parco: Ad Aosta il concerto inaugurale della rassegna Musica nel Gran Paradiso – Radici e Risonanze

Sabato 21 giugno 2025, alle ore 17.00, nel suggestivo chiostro della Chiesa dei Santi Pietro e Orso ad Aosta, prende il via la rassegna Musica nel Gran Paradiso – Radici e Risonanze, cofinanziata dal Parco Nazionale Gran Paradiso, diretta da Alessandro Valoti, con l’evento inaugurale “Dalla Storia al Parco”.



Ad aprire l’incontro sarà Bruno Bassano, Direttore del Parco, che accompagnerà il pubblico in un viaggio tra le origini della prima area protetta italiana, nata come riserva reale di caccia fino alla sua trasformazione in Parco Nazionale nel 1922.



Seguirà un emozionante concerto dal titolo “Eroi e tragedie”, che rilegge il Risorgimento italiano attraverso alcune delle più celebri sinfonie e brani d’opera di Rossini, Donizetti, Bellini e Verdi.



Programma musicale:

• G. Rossini – Italiana in Algeri, Sinfonia

• G. Donizetti – Elisabéth, ou la fille de l’Exilé, coro

• G. Donizetti – Marino Faliero, Sinfonia

• V. Bellini – Norma, Sinfonia

• G. Verdi – Nabucco, Sinfonia

• G. Verdi – Attila, Sinfonia

• G. Verdi – I Lombardi alla prima crociata, Coro

• G. Verdi – La battaglia di Legnano, Sinfonia



Il programma propone un percorso attraverso alcune delle più significative sinfonie e brani corali del melodramma ottocentesco, che riflettono lo spirito del Risorgimento italiano. Le sinfonie, spesso utilizzate come ouverture nelle opere liriche, sintetizzano le tensioni eroiche e tragiche dei drammi rappresentati, anticipando emozioni e ideali. L’apertura con Rossini (Italiana in Algeri) introduce leggerezza e brillantezza formale, ma già con Donizetti si entra nel vivo del melodramma politico. La sinfonia di Marino Faliero, opera che Mazzini definì “la prima opera veramente politica dell’Ottocento”, è ricca di contrasti drammatici e slanci patriottici. La sinfonia di Norma di Bellini, con la sua intensità tragica, è simbolo del Romanticismo italiano più profondo, in cui la lotta interiore si intreccia con l’amore e il dovere. Con Verdi, la musica si fa dichiaratamente risorgimentale: la sinfonia di Nabucco introduce il celebre “Va’ pensiero”, canto dell’esilio e metafora dell’Italia oppressa, mentre La battaglia di Legnano fu composta nel pieno del 1848 e definita da Verdi stesso “un'opera fatta per la patria”. La selezione si chiude con il coro de I Lombardi, che eleva a dimensione collettiva il sacrificio, e con le sinfonie di Attila e I Lombardi, opere in cui l’eroismo popolare diventa protagonista. In queste partiture, la musica diventa portavoce di un’identità nazionale in formazione, carica di dolore, speranza e slancio verso un futuro unito.



Altri protagonisti della serata:

Prof. Bernardino Zappa

Pianista, compositore e musicologo, diplomato al Conservatorio “Verdi” di Milano e laureato in Storia della Musica al DAMS di Bologna. È critico musicale per L’Eco di Bergamo e collabora con

il Corriere della Sera. Ha scritto per il Dizionario dell’Opera Baldini & Castoldi e insegna al Liceo Musicale Secco Suardo di Bergamo.

Quintetto di Fiati “Orobie”

Nasce nel 2006 dalla volontà di cinque musicisti bergamaschi di proporre un’elevata qualità

musicale nella forma cameristica. In pochi anni si è imposto come una realtà artistica riconosciuta sia a livello locale sia internazionale, partecipando a rassegne di rilievo come I Pomeriggi Musicali di Salò, Tignale in Musica, ed esibendosi in sedi prestigiose a Losanna, Lugano, Milano, Brescia.

Numerosi i riconoscimenti: 3° Premio al Concorso Internazionale “Città di Chieri” (2007), 1° Premio al European Music Competition di Moncalieri (2008), 2° Premio allo stesso Concorso di Chieri (2010), semifinale al Concorso Internazionale di Musica da Camera di Lione (2008), una delle competizioni più prestigiose al mondo. Ha inoltre organizzato in Italia la Masterclass del Quintetto Bibiena e partecipato, unico quintetto di fiati selezionato, al Trofeo Internazionale di Musica 2012. Negli ultimi anni, il quintetto si è distinto per l’attività di divulgazione del repertorio sinfonico e operistico, commissionando trascrizioni e arrangiamenti originali. Collabora con realtà culturali come il Donizetti Opera, le rassegne Suoni in Estate, Interpretando Suoni e Luoghi e l’Associazione Chaminade, insieme a musicisti e cantanti attivi nei più importanti cartelloni italiani.



Patrocini e collaborazioni

La rassegna è realizzata con il contributo del Parco Nazionale Gran Paradiso, e gode del patrocinio di Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, Ministero della Cultura, Regione Piemonte e Consiglio Regionale del Piemonte, Regione Autonoma Valle d’Aosta e Consiglio Regionale della Valle d'Aosta, Visit Piemonte, Confindustria Canavese e Confindustria Valle d'Aosta e la colllaborazione dei Comuni di Ceresole Reale, Locana, Noasca, Ribordone, Ronco Canavese, Valprato Soana, Aymavilles, Cogne, Introd, Rhêmes-Saint-Georges, Rhêmes-Notre-Dame, Villeneuve e Valsavarenche. L’evento inaugurale del 21 giugno è realizzato grazie al patrocinio e al contributo del Comune di Aosta.

IREN S.p.A., partner ufficiale del progetto, ha messo a disposizione una vettura elettrica per gli spostamenti degli artisti, nel segno della sostenibilità.