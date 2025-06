Le Tan pe ri-ye fa ridere ancora: “Tèria dret” anticipa la festa del prosciutto

Un appuntamento da non perdere per chi ama il teatro in patois e la cultura popolare valdostana. Mercoledì 11 giugno, alle ore 21, al padiglione di “Prosciuttiamo” di Saint-Marcel, la compagnia Le Tan pe ri-ye porterà in scena la brillante pièce Tèria dret (Tira dritto), già applaudita lo scorso 5 aprile nell’ambito del 44° Printemps Théâtral.

L’iniziativa, organizzata dalla Fédérachon Valdoténa di Téatro Populéro (FVTP), rappresenta un antipasto culturale della nona edizione della festa del prosciutto di Saint-Marcel, in programma dal 13 al 15 giugno prossimi.

Lo spettacolo, scritto collettivamente dalla compagnia, rilegge con ironia e colpi di scena la celebre fiaba di Cappuccetto Rosso, arricchendola di personaggi strampalati e situazioni inattese. Un modo originale per riflettere – ridendo – sul valore delle scelte, della fiducia e del “tirare dritto” anche quando il sentiero si complica.

Hanno collaborato alla scrittura e alla regia Davide Crétier, Elena Spalla e Monica Spalla. A calcare il palco saranno Sophie Betemps, Andrea Bionaz, Nicole Bionaz, Giuseppe Cerise, Katia Cerise, Patrizia Juglair, Elisa Pieiller ed Enrica Pieiller, interpreti affiatati di una comicità che mescola tradizione e improvvisazione, con l’energia contagiosa del teatro comunitario.

L’evento è a ingresso libero e si svolgerà anche in caso di maltempo, nel grande padiglione coperto della manifestazione.

Quand le théâtre populaire fait rire, il fait aussi réfléchir. “Tèria dret” nous rappelle, avec humour et tendresse, qu’il faut parfois savoir avancer droit devant… même quand le loup rôde derrière un faux sourire.