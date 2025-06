IL CANTO DI UN POPOLO

C'è un patrimonio che non si misura in metri quadri o in tonnellate, ma in emozioni, armonie e memoria condivisa. Il canto corale, intrecciato alle tradizioni popolari, è uno degli elementi più autentici dell’identità valdostana. Un linguaggio senza tempo, che unisce le generazioni e racconta la nostra storia meglio di qualsiasi manuale. Ecco perché l’Assemblée des chœurs et des groupes folkloriques valdotains, giunta alla 73ª edizione, è molto più di una semplice rassegna: è un rito corale della nostra comunità.

Dopo le intense serate musicali ospitate dal Teatro Splendor e la suggestiva serata di polifonia sacra che si tiene oggi, venerdì 30 maggio alle ore 20.00 nella Cattedrale di Aosta, l’evento si concluderà con la tradizionale Journée finale domenica 1° giugno 2025.

Dalle ore 16.00 le vie e le piazze di Aosta risuoneranno delle voci dei cori e dei passi dei gruppi folkloristici valdostani, animando con entusiasmo e poesia il centro storico della città. A suggellare la giornata, un momento corale finale in Piazza Chanoux alle ore 18.30, con la partecipazione di tutti i protagonisti e della Banda Municipale di Aosta.

🎵 PROGRAMMA DELLA JOURNÉE FINALE – DOMENICA 1° GIUGNO 2025

ORE 16 – 18.15

Piazza Roncas

Cori: Joie de Chanter, ChantEnvers, Verres, Louis Cuneaz

Gruppi: La Gaie Famille, Li Tsoque d’Ayas, No sein de Sein Vinsein, Louis Cunéaz et Frustapot

Place des Franchises

Cori: Penne Nere, Valgrisenche, Les Hirondelles, Sant'Orso, La Vie est Belle, Mont Rose

Porta Prætoria

Cori: Monte Cervino A.N.A, Chatel Argent, Les Dames de la Ville d'Aoste, Saint-Vincent

Gruppi: Traditions Valdôtaines, Les Sallereins, La Clicca

Sant’Orso – Collegiata

Cori di polifonia sacra: Notes Fleuries G. Paradis, Viva Voce, Neuventse, Les Chanteurs du G. Combin

Sant’Orso – Piazzetta antistante

Cori di polifonia profana: Ensemble Coraux, CCS Cogne, Nouvelle Harmonie

Piazza Chanoux

Cori: La Manda, Le Grand Petit Chœur de Cogne, Lou Tintamaro, Singen Mit Herz, Vallée du Cervin

Gruppi: Les Badochys, Gressoney, Fiour di Moun, Lou Tintamaro adultes, Lou Tintamaro enfants

ORE 18.30

Piazza Chanoux: Esibizione conclusiva di tutti i cori e gruppi, con la partecipazione della Banda Municipale di Aosta.

Una giornata per ascoltare l’anima della Valle, che canta all’unisono la sua bellezza, la sua storia, la sua comunità.