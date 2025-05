Grazie al PNRR, Courmayeur e Arvier si uniscono per il futuro delle Alpi

I Comuni di Courmayeur e Arvier hanno formalizzato un accordo di collaborazione strategica nell’ambito dei rispettivi progetti finanziati dall’Unione europea - NextGenEU a valere sul Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), con l’obiettivo condiviso di valorizzare una visione comune su progetti improntati ad accrescere la consapevolezza delle popolazioni alpine sui cambiamenti climatici e le azioni di resilienza. In questo senso l’accordo mette a fattore comune alcuni importanti obiettivi quali:

sensibilizzare la popolazione sui grandi cambiamenti socio-economici, ambientali e digitali e sulle strategie per affrontarli promuovere un turismo consapevole e destagionalizzato;

creare spazi di confronto, formazione e innovazione sui grandi temi che interessano lo sviluppo della montagna;

rafforzare l’attrattività dei due territori come hub per la ricerca e la resilienza climatica;

stimolare la cittadinanza attiva e il benessere comunitario.

L’intesa nasce per valorizzare le sinergie tra il progetto Courmayeur Climate Hub e Agile Arvier, attuati dal Comune di Courmayeur e dal Comune di Arvier nell’ambito della linea di investimento 2.1 “Attrattività dei borghi” Linee A e B a valere sulla Missione 1 Componente 3 (M1.C3 – Turismo e cultura 4.0) del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) a titolarità del Ministero della Cultura.

Nell’ambito del Courmayeur Climate Hub, il Comune di Courmayeur si impegna a sviluppare azioni di laboratorio e comunicazione in stretta connessione con la visione del progetto, con particolare riferimento ad alcune linee quali la realizzazione dei Residency Living Lab (Workshop scientifici sul cambiamento climatico - adattamento al cambiamento – attività dedicate a sensibilizzare e responsabilizzare la collettività rispetto ai cambiamenti, ai loro linguaggi e alle strategie operative che possono essere attuate per mitigarli); la Comunicazione ed eventi per favorire i processi partecipativi del tessuto economico e sociale; le attività e la nascita del Polo Multimediale Courmayeur Climate Hub nell’ex Hotel Ange, quale luogo privilegiato di incontro fra giovani, innovazione e ricerca.



Parallelamente, Agile Arvier porta in dote cinque laboratori tematici (OpenGovLAB, GreenLAB, DigitalLAB, SocialInnovationLAB ed EducationLAB) dedicati all’innovazione digitale, alla governance partecipata, alla valorizzazione del territorio e alla formazione sulle sfide ambientali e sociali oltre al Museo del Futuro alpino. Azione faro di Agile Arvier destinata a trasformare il Castello La Mothe in uno spazio di sperimentazione nel quale la ricerca scientifica diventa cultura e divulgazione.

La collaborazione tra i due Comuni grazie ai rispettivi Progetti mira, dunque, a mettere in rete competenze e attività al fine di massimizzarne, in una logica integrata, l’impatto e assicurarne la sostenibilità ben oltre il 30 giugno 2026.

Courmayeur e Arvier si impegnano a promuovere congiuntamente le iniziative attraverso i propri canali istituzionali, a coinvolgere attivamente le comunità locali e a condividere dati, pratiche e conoscenze, contribuendo così alla costruzione di territori montani più inclusivi, innovativi e resilienti.