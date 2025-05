Workshop a Courmayeur: La Responsabilità degli Amministratori di fronte ai Rischi Naturali ed Eventi Estremi in Montagna

Si svolgerà il 05 giugno 2025 il secondo Residency Living Lab, sulla responsabilità degli Amministratori in relazione ai rischi naturali e agli eventi estremi in ambiente alpino, organizzato dalla Fondazione Montagna sicura, in collaborazione con la Fondazione Courmayeur Mont Blanc.

L’iniziativa è inserita nelle attività del Progetto PNRR COURMAYEUR CLIMATE HUB, finanziato dall’Unione europea NextGenerationEU nell’ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza Missione 1 Componente 3.

Questo evento, unico nel suo genere, riunirà Sindaci della rete “Best of the Alps” e non solo, esperti in materie giuridiche, responsabili della protezione civile, amministratori locali, per affrontare un tema centrale: le responsabilità in relazione agli eventi estremi.

La trattazione del Residency prevede le seguenti tematiche:

un’introduzione con la sintesi di un booklet incentrato sulle risultanze delle best practices in materia di gestione dei rischi naturali a cura di Yves Buhler (ricercatore e team leader presso il centro di ricerca interdisciplinare SLF WSL di Davos - CH) e di Simone Gottardelli, coordinatore dell’Area formazione della Fondazione;

una tavola rotonda moderata da Raffaele Rocco (coordinatore Dipartimento Programmazione, risorse idriche e territorio della Regione) con rappresentanti dei Comuni provenienti dall’intero arco alpino sulle problematiche presenti nei territori di competenza relative ai rischi naturali;

una sessione giuridica moderata da Maurizio Flick (avvocato, componente Comitato scientifico Fondazione Courmayeur Mont Blanc) dal tema “cambiamenti climatici e responsabilità degli amministratori locali”, con la trattazione di aspetti di diritto civile, penale e amministrativo sui focus indicati.

L’evento si concluderà con una tavola rotonda cui seguiranno le conclusioni dell’incontro.

Tale evento fa seguito al primo Residency Living Lab che si è tenuto a Courmayeur dal 04 al 06 novembre 2024, workshop internazionale di taglio scientifico dedicato alla gestione dei rischi in ambiente alpino, eventi estremi e cambiamenti climatici, organizzato dalla Fondazione Montagna sicura.

Ulteriori dettagli sono disponibili sul sito web della Fondazione Montagna sicura www.fondazionemontagnasicura.org.