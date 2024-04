Ospedale Parini: Costi in aumento, tempi in ritardo. Centrodestra Unito lancia l'allarme"

In un contesto già caratterizzato da incertezze e ritardi, i risultati presentati non fanno che confermare le paure e i timori dei cittadini. È stato reso noto che il costo preventivato per la realizzazione della sola nuova porzione dell'ospedale è aumentato in modo significativo, passando da circa 189 milioni a quasi 202 milioni di euro. Tale aumento dei costi non è accompagnato da chiarezza riguardo ai tempi e ai costi delle fasi successive relative all'integrazione e ristrutturazione del vecchio Parini.

Ancora più allarmante è il ritardo nei tempi di realizzazione dell'opera, stimati ora in quasi cinque anni. Questo scenario, contrario alle promesse e alle aspettative precedentemente dichiarate, dimostra un'allarmante mancanza di efficacia nella gestione dei progetti infrastrutturali da parte delle autorità competenti.

Le forze del centrodestra intendono richiamare l'attenzione dei valdostani su una questione di fondamentale importanza: l'impatto devastante che tali lavori avranno sulla viabilità cittadina e sull'intera comunità. Le recenti esperienze con opere di piccola entità hanno già evidenziato i gravi disagi causati alla circolazione stradale, con conseguenze nefaste sulla vita quotidiana dei cittadini e sull'economia locale.

È facile immaginare il caos che si installerà quando il cantiere per la costruzione del nuovo corpo dell'ospedale e successivamente quello relativo al vecchio Parini saranno attivi contemporaneamente. La circolazione cittadina sarà costantemente paralizzata, con code chilometriche e gravi disagi per residenti e turisti. L'inquinamento derivante da lunghe file di veicoli sarà un ulteriore peso sulla già fragile qualità dell'aria.

Il Governo della Regione e il Comune di Aosta non possono più ignorare questa realtà. È giunto il momento di agire con responsabilità e trasparenza, ascoltando le preoccupazioni dei cittadini e adottando misure concrete per mitigare gli impatti negativi sul territorio e sulla popolazione.

Il Centrodestra Unito per la Valle d'Aosta invita tutti i cittadini a tenere alta l'attenzione su questa delicata questione e a esprimere il proprio dissenso nei confronti di scelte sbagliate e di una gestione poco efficace dei progetti infrastrutturali. Soltanto con l'impegno e la partecipazione attiva di tutti sarà possibile garantire un futuro migliore per la nostra amata Valle d'Aosta.

Chiunque si senta coinvolto è invitato a prepararsi per affrontare tempi difficili, ma anche a mantenere viva la speranza e la determinazione nel perseguire il bene comune.