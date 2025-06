Soccorsi in azione: la Valle d’Aosta si prepara alle grandi emergenze

Ci sono esercitazioni che si esauriscono nel tempo di una sirena. E poi ci sono quelle che diventano simboli. Dal 3 giugno, la Valle d’Aosta vive un’intensa settimana di addestramento alla gestione delle emergenze, che si concluderà il 10 giugno. Non è una prova qualunque. È una dichiarazione di responsabilità collettiva.

La manifestazione è già nel vivo: ieri (5 giugno) è stata simulata un’emergenza industriale alla Cogne Acciai Speciali, mentre oggi (6 giugno) i veri protagonisti sono stati i bambini delle scuole elementari, che hanno visitato gli stand della Protezione Civile alla Grand Place di Pollein. Lì, i gruppi giovanili di Protezione Civile e dei Vigili del Fuoco hanno allestito il campo d’accoglienza, mettendo in pratica le operazioni di montaggio e gestione di una “cittadella dell’emergenza”. È questo il cuore dell’esercitazione: imparare facendo, costruire consapevolezza attraverso l’esperienza diretta.

Lo slogan “Uniti per proteggerci” prende forma concreta nei cinque comuni coinvolti: Aosta, Gressan, Pollein, Quart e Saint-Christophe. Ogni luogo diventa teatro di un’emergenza simulata, ma anche di una riflessione civile: cosa possiamo fare, ciascuno di noi, per essere parte attiva della Protezione Civile?

Decine di enti, volontari e operatori stanno collaborando in 14 moduli esercitativi: scenari realistici di incendi, incidenti chimici, evacuazioni e persone scomparse nei boschi. Non per spettacolo, ma per scoprire e correggere oggi ciò che domani potrebbe fare la differenza tra la vita e la morte.

E c’è una grande novità, che segna un cambio di passo: per la prima volta in modo così strutturato, le persone con disabilità sono protagoniste dell’esercitazione. Con loro, anche gli studenti, coinvolti in laboratori di empatia che li hanno messi nei panni di chi vive quotidianamente con limitazioni motorie o sensoriali. Grazie alla collaborazione con Codivda, ENS e Unione Ciechi, si stanno testando percorsi e protocolli per rendere davvero inclusivi i piani di emergenza.

Valerio Segor, capo della Protezione Civile, è stato chiaro: “Abbiamo voluto mantenere l’esercitazione nonostante l’emergenza reale di aprile. È nelle difficoltà che si misura la forza del sistema. E questa forza si costruisce solo includendo tutti”.

Domani, sabato 7 giugno, sarà la giornata porte aperte alla popolazione: il campo base di Pollein accoglierà famiglie, curiosi e cittadini desiderosi di capire da vicino cosa significa davvero fare Protezione Civile. E domenica 8 giugno è in programma la cerimonia di chiusura.

Intanto, ogni giorno è una lezione. Dai corsi di primo soccorso alla logistica d’emergenza, dalle idrovore alla cucina da campo, dalle radiotrasmissioni alla comunicazione accessibile: si impara tutto, senza distinzione tra adulti e bambini. Perché la cultura della prevenzione non ha età.

Il Presidente Renzo Testolin ha ricordato: “I cittadini sono i primi attori della Protezione Civile”. Non basta organizzare. Serve sentirsi parte.

Questa settimana di esercitazioni lo dimostra: la sicurezza si costruisce insieme, un gesto alla volta. E si comincia da chi ha meno voce. Anche un bambino, con il caschetto in testa e gli occhi pieni di domande, può diventare il seme di una comunità più pronta, più unita, più sicura.