Strada sicura tra le Alpi: nuovo comandante per il Raggruppamento Val Susa – Valle d’Aosta

Cambio al vertice per il Raggruppamento “Val Susa – Valle d’Aosta” dell’Operazione “Strade Sicure” dell’Esercito Italiano. A partire da oggi, giovedì 5 giugno 2025, il comando passa nelle mani del colonnello Daniele Simeoni, del 3° Reggimento Alpini di Pinerolo, che succede al pari grado Davide Dante Cazzani, in forza al 2° Reggimento Genio Guastatori Alpini.

La cerimonia di avvicendamento si è svolta a Rivoli (Torino) in forma sobria ma significativa, a testimonianza della continuità operativa e dell’impegno costante delle Forze Armate sul territorio.

Il bilancio operativo del semestre appena concluso si rivela solido e incisivo: oltre 57.000 persone e 24.000 veicoli controllati, con 27 arresti, 13 fermi e 8 denunce. A questi numeri si aggiungono più di 330.000 chilometri percorsi nei pattugliamenti lungo direttrici strategiche e in aree sensibili.

Tra le aree di vigilanza prioritarie, il cantiere TAV di Chiomonte, l’autoporto di San Didero sull’asse autostradale Torino–Bardonecchia, e i due trafori alpini più importanti per la Regione: il Monte Bianco e il Gran San Bernardo.

L’Operazione “Strade Sicure”, attiva dal 2008, continua a rappresentare una delle sinergie più efficaci tra le forze armate e le istituzioni civili, grazie a un impiego flessibile e puntuale delle unità militari. Le attività spaziano da presìdi statici e controlli dinamici, fino all’intervento diretto in caso di emergenze o minacce alla sicurezza pubblica.

Il passaggio di consegne tra due reggimenti storici della tradizione alpina – quello di Pinerolo (nella foto) e quello di Trento – avviene nel segno della continuità operativa e dell’efficienza. Per la Valle d’Aosta e la Val Susa, territori di confine e snodo logistico strategico, la presenza dell’Esercito continua a essere una garanzia di sicurezza e stabilità, in un contesto internazionale in cui la prevenzione è parte integrante della tutela quotidiana.