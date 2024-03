Aosta: Incontro per presentare le novità del servizio di raccolta rifiuti al Quartiere Cogne

L'Amministrazione comunale prosegue con determinazione gli incontri volti a informare la popolazione sulle recenti modifiche apportate al sistema di raccolta rifiuti, offrendo un'opportunità preziosa per comprendere le novità implementate, i servizi aggiuntivi e il passaggio alla tassa rifiuti puntuale (TARIP).

L'evento più recente, fissato per venerdì 22 marzo alle ore 20:30, si terrà nell'auditorium della scuola dell’Istituzione scolastica “Emile Lexert” in piazza Salvo D’Acquisto, e sarà dedicato agli abitanti del quartiere Cogne.

Questo incontro, parte integrante di una serie di iniziative attuate dall'Amministrazione in collaborazione con la società Quendoz, si inserisce nella campagna di comunicazione "Missione equità: chi meno inquina, meno paga", avviata lo scorso agosto con l'obiettivo di preparare la cittadinanza alle modifiche nelle modalità di conferimento dei rifiuti.

L'importanza di questi incontri risiede nella necessità di coinvolgere attivamente la comunità, garantendo una piena comprensione delle nuove disposizioni e promuovendo un atteggiamento responsabile verso la gestione dei rifiuti. Gli abitanti del quartiere Cogne avranno l'opportunità di esprimere dubbi, domande e suggerimenti, contribuendo così a un dialogo costruttivo che mira a migliorare l'efficienza del servizio e a promuovere pratiche sostenibili.

L'Amministrazione comunale, in sinergia con la società Quendoz, si impegna a mantenere un costante dialogo con la cittadinanza al fine di garantire una transizione fluida e consapevole verso il nuovo sistema di raccolta rifiuti. Questi incontri non sono solo un'occasione per informare, ma anche per ascoltare e coinvolgere attivamente la popolazione nella costruzione di una comunità più sostenibile e responsabile.

Quest'appuntamento rappresenta un passo significativo verso una gestione dei rifiuti più efficiente e equa, promuovendo una maggiore consapevolezza ambientale e una partecipazione attiva da parte dei cittadini.