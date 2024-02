MONTAGNA VDA: CAMMINO BALTEO DA DONNAS AD ARNAD

Montagna VdA e Aostacronaca.it hanno dato vita ad un progetto editoriale per favorire la conoscenze delle eccellenze dell'ambiente e della natura valdostani. L'obiettivo più generale l'obiettivo è la promozione dell'escursionismo in Valle d'Aosta. MontagnaVda, utilizza tutti gli strumenti tecnologici disponibili: sito internet www.montagnavda.it APP per Ios e Android montagnavda (entro fine giugno) pagina Facebook montagnavdacanale You Tube montagnavda. Gli itinerari inseriti, che sono sempre disponibili anche su APP, permettono di studiare prima l'itinerario per poi effettuarlo con l'utilizzo della APP.

Il progetto 'Monterosa Outdoor', è on-line, navigate nel sito e scaricate la APP.

Vi proponiamo un itinerario adatto al periodo.

Questa settimana si va a DONNAS.

CAMMINO BALTEO da DONNAS ad ARNAD

Questa tappa percorre la strada utilizzata dalle truppe leggere di Napoleone per aggirare il forte di Bard.

Per tutta la parte finale di salita e di discesa, si cammina lungo una bella strada militare, durante il percorso si vedono diverse postazioni militari, quella di Machaby è stata trasformata in un ottimo ostello.

In salita alcuni tratti sono particolarmente ripidi e devono essere affrontati con la dovuta calma.

Il percorso ufficiale non sale alla Tête de Cou ma con una piccola deviazione dal Col La Cou la si raggiunge potendo godere di una bella vista sul forte di Bard a picco sotto di noi.

Per maggiori informazioni, scheda completa, cartina, galleria immagini, tracciato GPS clicca qui:

https://www.monterosaoutdoor.it/itinerari/cammino-balteo-4-tappa/

