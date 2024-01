Bando per la selezione di 52.236 operatori volontari da impiegare in progetti di Servizio civile universale

Dal 2024 il Servizio Civile Universale si apre a una grande novità: è in arrivo il bando per la selezione di volontari destinati al Servizio Civile Agricolo, un’opportunità in più che valorizza il Servizio Civile Universale e va ad affiancare le tematiche digital e ambientale.

Il Protocollo d’intesa ha l’obiettivo di rivolgersi ai giovani con la finalità di rafforzare il Servizio Civile Universale come veicolo di promozione e sviluppo dell’agricoltura, perno chiave del nostro Paese.

Per il primo anno del servizio civile agricolo sono stati stanziati 7 milioni di euro per 1000 giovani.

Specifiche del progetto

Questo servizio consente a giovani volontari di dedicare un periodo della propria vita al servizio della comunità e dell’ambiente, con particolare focus sul settore agricolo. I volontari del Servizio Civile Agricolo vengono impiegati in progetti che mirano a promuovere lo sviluppo sostenibile delle zone rurali, la valorizzazione del territorio, la tutela dell’ambiente e la promozione dell’agricoltura sostenibile.

L’obiettivo è coinvolgere i giovani in attività concrete e utili per la collettività, fornendo loro un’esperienza formativa e di crescita personale.

I progetti possono variare a seconda delle esigenze e delle priorità del territorio, e possono riguardare attività come la cura di terreni agricoli, la promozione di pratiche agricole sostenibili, la realizzazione di progetti sociali nelle comunità rurali e altro ancora.

Destinatari

Il bando sarà destinato ai ragazzi tra i 18 e i 28 anni e verrà pubblicato nelle prossime settimane sulla piattaforma del Servizio Civile Universale.

L’esperienza avrà una durata di 12 mesi per 25 ore a settimana con previsto rimborso mensile e la presenza di 80 ore di formazione da parte del soggetto proponente.

Tematiche del bando

Tra le tematiche dei bandi per il servizio civile agricolo segnaliamo:

La promozione di corretti stili alimentari

Valore sociale e culturale e alle specificità territoriali delle attività agricole

L’agricoltura sociale

Il supporto a iniziative per ridurre lo spreco alimentare

La conoscenza della cultura contadina

La tutela dei prodotti agricoli italiani

Fino alle ore 14.00 del 15 febbraio 2024. è possibile presentare domanda di partecipazione ad uno dei progetti che si realizzeranno tra il 2024 e il 2025 su tutto il territorio nazionale e all’estero.

In particolare:

51.132 operatori volontari saranno avviati in servizio in 2.023 progetti, afferenti a 328 programmi di intervento, da realizzarsi in Italia (Allegato 1);

1.104 operatori volontari saranno avviati in servizio in 160 progetti, afferenti a 30 programmi di intervento, da realizzarsi all’estero (Allegato 2);

I progetti hanno una durata tra 8 e 12 mesi, con un orario di servizio pari a 25 ore settimanali oppure con un monte ore annuo che varia, in maniera commisurata, tra le 1.145 ore per i progetti di 12 mesi e le 765 ore per i progetti di 8 mesi, articolato su cinque o sei giorni a settimana.

Gli operatori volontari selezionati sottoscrivono con il Dipartimento un contratto che fissa, tra l’altro, l’importo dell’assegno mensile per lo svolgimento del servizio in € 507,30 salvo incremento sulla base della variazione, accertata dall’ISTAT.

Per poter partecipare alla selezione occorre individuare il progetto di SCU su cui essere impegnati.

Per accedere all'elenco dei progetti di SCU in Italia e all'estero occorre utilizzare il motore di ricerca "Scegli il tuo progetto in Italia" e "Scegli il tuo progetto all'estero", disponibile nella sezione “Progetti” di questa pagina. Cliccando il tasto CERCA (senza effettuare una scelta negli altri campi proposti) si ottiene l’elenco completo di tutti i progetti. Per effettuare una ricerca mirata di un progetto è possibile selezionare i valori delle voci che interessano. Nella pagina di dettaglio del progetto viene visualizzato anche il numero delle domande pervenute per quella sede; questo dato è aggiornato al giorno precedente la visualizzazione.

Dopo aver selezionato il progetto d’interesse, è opportuno consultare la home page del sito dell’ente titolare, dove è pubblicata la scheda contenente gli elementi essenziali del progetto.

Gli aspiranti operatori volontari dovranno presentare la domanda di partecipazione esclusivamente attraverso la piattaforma Domanda on line (DOL) raggiungibile tramite PC, tablet e smartphone all’indirizzo https://domandaonline.serviziocivile.it. Le domande di partecipazione devono essere presentate entro e non oltre le ore 14.00 del 15 febbraio 2024.

Per accedere ai servizi di compilazione e presentazione domanda occorre che il candidato sia riconosciuto dal sistema DOL

1 - I cittadini italiani residenti in Italia o all’estero possono accedervi esclusivamente con SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale). Sul sito dell’Agenzia per l’Italia Digitale www.agid.gov.it/it/piattaforme/spid sono disponibili tutte le informazioni su cosa è SPID, quali servizi offre e come si richiede. Per accedere alla piattaforma DOL occorrono credenziali SPID di livello di sicurezza 2.

2 - I cittadini di Paesi appartenenti all’Unione europea e gli stranieri regolarmente soggiornanti in Italia, qualora non avessero la disponibilità di acquisire lo SPID, potranno accedere ai servizi della piattaforma DOL attraverso apposite credenziali da richiedere al Dipartimento, secondo la procedura disponibile sulla home page della piattaforma stessa.