Turismo: quando la prenotazione prende il volo!

Le sedi di Federconsumatori e lo sportello nazionale SOS Turista sono letteralmente sommerse dalle segnalazioni e richieste di aiuto di cittadini che riferiscono gravi disservizi legati alle prenotazioni effettuate attraverso la piattaforma Fly Go.

Si tratta di un’agenzia online che permette agli utenti di prenotare voli, ma la maggior parte delle persone che ci hanno contattato erano convinte di aver acquistato i biglietti direttamente dai siti ufficiali delle compagnie aeree come Ryanair, Vueling o Wizz Air. Solo in seguito hanno scoperto di aver utilizzato un intermediario. Un dettaglio non da poco, che fa riflettere su quanto le pagine sponsorizzate di realtà come Fly Go possano risultare ingannevoli per gli utenti.

Un copione già visto

Le problematiche segnalate seguono quasi tutte lo stesso copione: dopo aver prenotato, l’utente riceve una comunicazione da Fly Go in cui viene confermata la prenotazione e annunciato l’invio dei biglietti entro 14 giorni.

Tuttavia, in moltissimi casi, i biglietti non vengono recapitati entro i termini stabiliti (e in alcuni casi non vengono affatto inviati). Questi ritardi e disservizi generano forte disagio, soprattutto quando si tratta di viaggi legati a motivi urgenti: visite mediche, viaggi di nozze, ricongiungimenti familiari, concorsi pubblici. Senza contare chi ha già prenotato hotel e altri servizi non rimborsabili.

Assistenza a singhiozzo

Le condizioni contrattuali di Fly Go Voyager S.r.l. (denominazione ufficiale dell’azienda) prevedono che l’utente riceva una mail di conferma al termine della prenotazione. In caso contrario, si può contattare l’azienda entro quattro ore.

Peccato che molti utenti segnalino di ricevere solo risposte automatiche, in cui si parla genericamente di ritardi dovuti all’alto volume di richieste, promettendo l’invio dei biglietti in ordine cronologico. Ma nella pratica, la gestione appare opaca e inefficiente.

Alcuni utenti sono riusciti a ricevere i biglietti poco prima della partenza, altri mai. In questi casi, il consiglio è quello di contattare direttamente la compagnia aerea per verificare la prenotazione e scrivere ripetutamente agli indirizzi e-mail:

📧 support.it@flygosupport.com

📧 info@fly-go.it

Alcuni utenti, insistendo, sono riusciti così a ottenere i propri documenti di viaggio.

Come tutelarsi

Se il termine indicato da Fly Go (da 20 minuti a 14 giorni) trascorre senza ricevere nulla, e se il pagamento è stato effettuato con carta di credito non prepagata, è possibile attivare un reclamo presso il circuito della carta o la banca per contestare la transazione.

Se la data di partenza è imminente e il biglietto non arriva, l’unica opzione possibile resta quella di acquistare un nuovo biglietto e successivamente chiedere il rimborso del primo a Fly Go, inviando una raccomandata con ricevuta di ritorno alla sede legale di Bucarest (l’indirizzo è disponibile sul sito della società).

L'appello a AGCM

Federconsumatori ha chiesto mesi fa all’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM) di intervenire per fermare le pratiche commerciali scorrette di Fly Go e irrogare sanzioni esemplari, tenendo conto della reiterazione, della gravità e della durata della violazione.

Sarebbe opportuno, a questo punto, prevedere non solo sanzioni pecuniarie, ma anche la sospensione delle licenze a operare, a tutela degli utenti e della credibilità del mercato digitale del turismo.

Come ricevere assistenza

Gli utenti che fossero incappati nei disservizi o nelle pratiche scorrette della società possono rivolgersi agli sportelli di Federconsumatori per ricevere supporto oppure contattare direttamente lo sportello SOS Turista:

📞 059 251108

📧 info@sosvacanze.it