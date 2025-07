Bollette luce e gas, arriva il nuovo formato: più chiaro e uniforme per tutti

Da oggi, 1° luglio, i venditori di elettricità e gas saranno obbligati ad emettere le bollette in un nuovo formato più chiaro e comprensibile, con un frontespizio uguale per tutti, contenente le principali informazioni generali, e due riquadri: lo “Scontrino dell’energia”, che riporta quantità per prezzo, e il “Box dell’offerta”, che ricorda le condizioni contrattuali sottoscritte dal cliente.

È quanto stabilito da ARERA, l’Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente.

Come spiegato, il nuovo formato delle bollette prevede nel dettaglio le seguenti sezioni:

Frontespizio unificato: corrisponde alla prima facciata della bolletta, in cui i venditori riportano l’importo da pagare e tutte le informazioni essenziali sul cliente, sul tipo di servizio, sul contratto di fornitura, su fatturazione e pagamenti.

Scontrino dell’energia: riporta la formazione del costo complessivo dell’energia in relazione ai consumi, secondo la struttura quantità × prezzo, suddiviso in “quota consumi” e “quota fissa” (più la “quota potenza” per l’energia elettrica). Gli importi sono aggregati per evidenziare:

la quota legata ai consumi effettuati;

la quota indipendente dai volumi consumati, ossia il costo per avere un punto attivo.

Box dell’offerta: contiene il codice identificativo dell’offerta (Codice offerta, utilizzabile anche su www.ilportaleofferte.it) e tutti gli elementi utili al cliente per verificare la corretta applicazione del contratto sottoscritto.

Elementi informativi essenziali: in questa sezione, organizzata in box, sono riportate le informazioni relative a:

caratteristiche tecniche della fornitura,

letture e consumi,

eventuali ricalcoli,

dati storici,

potenza massima prelevata,

stato dei pagamenti e rateizzazioni.

Gli Elementi di dettaglio continueranno a contenere le informazioni più approfondite sugli importi fatturati. Il documento sarà disponibile anche in formato digitale standard, accessibile tramite QR code e link (URL) riportati direttamente in bolletta.