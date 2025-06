Conto alla rovescia per “Renewable Thinking”, il Forum delle Energie Rinnovabili

È in programma per venerdì 4 e sabato 5 luglio, presso il Centro Congressi del Grand Hôtel Billia di Saint-Vincent (Valle d’Aosta), l’appuntamento con “Renewable Thinking”, il Forum delle Energie Rinnovabili ideato da CVA S.p.A. – Compagnia Valdostana delle Acque – in collaborazione con The European House – Ambrosetti e con il patrocinio di Elettricità Futura.

L’evento, giunto alla sua terza edizione, anche quest’anno promuoverà la transizione energetica sostenibile attraverso il contributo di esperti e professionisti del settore, che dialogheranno sulle opportunità di crescita delle fonti rinnovabili in Italia e affronteranno temi di rilievo quali il cambiamento climatico, la sicurezza energetica nazionale e l’importanza di sviluppare soluzioni strategiche per rispondere al fabbisogno di energia.

Ospiti d’eccezione il Capo di Stato Maggiore dell’Esercito Italiano, Carmine Masiello, e l’ex Presidente del Consiglio e attuale Rapporteur sul Futuro del Mercato Unico, Enrico Letta.

Il programma completo dell’evento è disponibile all’indirizzo: https://landing.ambrosetti.eu/txetrehpic-ql4g419r7NqfQ3HX- NGO7QAvLszAA3_JnRboaQvfGhATMs75UZ0TKlxYipI5chiP



La partecipazione, libera sino a raggiungimento dei posti disponibili, è possibile solo previa prenotazione attraverso la compilazione del form all’indirizzo: https://landing.ambrosetti.eu/txetrehpic-ql4g419r7NqfQ3HX- NGO7QAvLszAA3_JnRboaQvfGhATMs75UZ0TKlxYipI5chiP

I professionisti che parteciperanno a “Renewable Thinking” potranno conseguire un numero variabile di crediti formativi stabiliti dagli ordini di appartenenza, come segue:



l’Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della Valle d’Aosta attribuisce nella giornata di venerdì 4 luglio 2025 n. 3 CFP per la conferenza del mattino e n. 2 CFP per la conferenza del pomeriggio; nella giornata di sabato 5 luglio 2025 n. 3 CFP a fronte della partecipazione all’intero incontro.

l’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Aosta attribuisce complessivamente n. 3 crediti formativi per la sola giornata di venerdì 4 luglio 2025 (materia c.11.3);

l’Ordine Ingegneri della Valle d’Aosta attribuisce n. 6 CFP, riconosciuti a livello nazionale, a fronte della partecipazione alla conferenza (3 CFP per ogni giornata);

l’Ordine dei Giornalisti attribuisce nella giornata di venerdì 4 luglio 2025 n. 4 CFP per la conferenza del mattino e n. 3 CFP per la conferenza del pomeriggio; nella giornata di sabato 5 luglio n. 3 CFP a fronte della partecipazione all’intero incontro. I crediti sono riconosciuti a livello nazionale (10 crediti formativi complessivi).



Per l’ottenimento dei crediti, oltre alla registrazione al forum è necessario inoltrare la richiesta secondo le modalità proprie di ogni Ordine.

Il Gruppo CVA, con sede in Valle d’Aosta e impianti in tutta Italia, nasce nel 2001. È l’unico operatore italiano integrato su tutta la filiera dell’energia pure green ed opera anche nel settore dell’efficientamento energetico. L’attuale parco impianti consta di 934 MW di potenza derivante da impianti idroelettrici, 56 MW da impianti fotovoltaici e 157 MW da impianti eolici.

Protagonista della transizione energetica, il Gruppo prevede un piano strategico di investimenti al 2027 che porterà ad un incremento di 804 MW di nuovi impianti fotovoltaici ed eolici, per una produzione aggiuntiva di 1.440 GWh di energia rinnovabile.