Cogne riapre e rilancia: “Pronti ad accogliere i turisti”

Il comparto turistico di Cogne si mobilita per rassicurare i viaggiatori dopo la momentanea interruzione della viabilità causata da una colata detritica. “Il paese è pienamente operativo, accogliente e pronto a ricevere turisti e visitatori come sempre”, afferma Pietro Imbimbo Roullet, referente locale dell’Associazione degli albergatori valdostani (Adava).

La riapertura della strada regionale che collega la località al fondovalle è prevista per le ore 18 di oggi. Una notizia accolta con sollievo dal tessuto economico locale, soprattutto in vista della stagione estiva.

A fronte di alcune notizie fuorvianti riportate da testate nazionali Cogne rassicurare cittadini, turisti e operatori: non si è trattato in nessun modo di un evento paragonabile a quello dello scorso anno. L’episodio ha avuto dimensioni molto contenute e non ha mai rappresentato un pericolo concreto né per il paese né per la viabilità principale. Basti pensare che, nella notte dell’evento, in paese non è nemmeno piovuto.

A preoccupare gli operatori turistici sono state soprattutto le disdette arrivate in queste ore. “Purtroppo – spiegano – alcune informazioni imprecise rischiano di colpire un settore che si sta rimettendo in moto con fatica, in un contesto già reso complesso dalla concorrenza e dalla riduzione della domanda interna”.

Il presidente dell'Adava, Luigi Fosson, rimarca che l’intervento delle autorità è stato immediato e risolutivo: “Già nel corso della mattinata del 30 giugno, le operazioni di sgombero e messa in sicurezza erano in pieno svolgimento e le prime auto scortate hanno potuto transitare entro l’ora di pranzo”.

Ora si guarda avanti:Il messaggio è chiaro Cogne è aperta, sicura e pronta ad accogliere. Le strutture ricettive sono tutte operative e la bellezza del Gran Paradiso è più che mai pronta a stupire i visitatori.