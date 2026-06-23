Nella Petite Patrie l'economia che resiste, ma cresce troppo poco per guardare al futuro con serenità

La sintesi diffusa dalla Banca d’Italia offre una lettura equilibrata dell’andamento economico valdostano, ma tra le righe emergono alcuni segnali che meritano una riflessione approfondita. Il primo dato è quello della crescita economica. Il PIL regionale nel 2025 aumenta dello 0,4%, meno dell'1,1% registrato nel 2024 e leggermente sotto la media del Nord Italia e nazionale. Non si tratta di una recessione, ma certamente di una crescita debole. In termini concreti significa che la Valle d’Aosta sta rallentando e che la sua capacità di generare nuova ricchezza appare limitata.

La principale criticità riguarda il settore industriale. La produzione rallenta e soffre la contrazione della domanda estera. Non è un dettaglio. La metallurgia e la meccanica rappresentano ancora colonne portanti dell'economia regionale. Quando questi comparti rallentano, il problema non riguarda solo le imprese, ma l'intera catena economica e occupazionale.

La stessa Banca d’Italia sottolinea inoltre la forte esposizione del manifatturiero valdostano alle trasformazioni della filiera automotive. È probabilmente uno degli aspetti più preoccupanti dell'intero rapporto. La transizione industriale europea, le incertezze sull'auto elettrica e le ristrutturazioni dei grandi gruppi potrebbero produrre effetti significativi anche in una realtà piccola come quella valdostana.

A compensare queste difficoltà arrivano il turismo e le costruzioni. Ma qui emerge una seconda riflessione critica.

Il turismo continua a rappresentare il motore principale della crescita regionale. È certamente una buona notizia, ma pone anche una domanda: è sano per una regione affidarsi in misura così rilevante a un solo settore? La dipendenza dall'andamento turistico rende inevitabilmente vulnerabili alle crisi internazionali, ai cambiamenti climatici, alla riduzione della neve e alle oscillazioni dei consumi.

Anche l'espansione dell'edilizia va letta con attenzione. Gran parte della crescita deriva dagli investimenti pubblici e dai cantieri collegati al PNRR. Si tratta quindi di una spinta straordinaria e temporanea. La vera incognita sarà capire cosa accadrà quando le risorse europee termineranno.

Un altro elemento che merita attenzione riguarda il mercato del lavoro. La Banca d'Italia utilizza una formula apparentemente neutra: "occupazione sostanzialmente stabile". Tradotto, significa che nel 2025 non si è creata occupazione significativa. In una regione che perde popolazione e invecchia rapidamente, la stabilità rischia di essere insufficiente.

Ancora più severa appare l'analisi sulla qualità del lavoro. Donne, giovani e stranieri continuano a incontrare difficoltà sia sul piano occupazionale sia su quello salariale. È un problema strutturale che la Valle d'Aosta si trascina da anni e che nessuna amministrazione sembra essere riuscita ad affrontare efficacemente.

Particolarmente significativo è poi il passaggio sui salari. La Banca d'Italia evidenzia che nel lungo periodo le retribuzioni orarie valdostane hanno perso potere d'acquisto più che nel resto d'Italia. È forse una delle informazioni più importanti dell'intero documento e probabilmente quella che dovrebbe preoccupare maggiormente la politica regionale.

In altre parole, pur vivendo in una delle regioni con il più alto reddito pro capite del Paese, molti lavoratori valdostani oggi riescono ad acquistare meno beni e servizi rispetto a qualche anno fa. Una contraddizione che dovrebbe interrogare sindacati, imprese e istituzioni.

Sul fronte delle famiglie emerge poi un altro elemento da non sottovalutare: la crescita del credito al consumo. Quando aumentano i prestiti personali e i finanziamenti per sostenere la spesa quotidiana, il dato può essere letto in due modi. Da un lato indica fiducia; dall'altro può rappresentare la necessità di compensare redditi insufficienti. La realtà probabilmente sta nel mezzo.

Positivo invece il quadro della finanza pubblica regionale. Gli investimenti pubblici crescono e la Valle d'Aosta continua a spendere molto più della media nazionale. Questo conferma la forza dell'autonomia finanziaria regionale e la capacità delle amministrazioni locali di mobilitare risorse importanti.

Tuttavia anche qui emerge una considerazione politica. Se gran parte della crescita economica dipende dagli investimenti pubblici, dai fondi europei e dal PNRR, occorre chiedersi quanto il sistema economico valdostano sia realmente capace di generare sviluppo autonomo attraverso innovazione, imprenditorialità e attrazione di nuovi investimenti privati.

Infine il capitolo sanità. La Banca d'Italia riconosce i progressi nella digitalizzazione e nell'assistenza domiciliare agli anziani, ma segnala ritardi sugli Ospedali di comunità e sulle Case di comunità. Una conferma che la riforma della medicina territoriale procede più lentamente del previsto e che alcune promesse del PNRR restano ancora sulla carta.

La conclusione è che la Valle d'Aosta non è in difficoltà, ma nemmeno in una situazione particolarmente brillante. Cresce poco, dipende molto dal turismo e dagli investimenti pubblici, vede rallentare l'industria e continua a registrare problemi sui salari e sulla qualità dell'occupazione.

La fotografia della Banca d'Italia è quella di una regione che regge bene gli urti, grazie all'autonomia speciale, alle risorse pubbliche e alla solidità sociale. Ma è anche la fotografia di una comunità che fatica a trovare nuovi motori di sviluppo. E questo, nel medio periodo, potrebbe rappresentare il vero problema.

Perché una regione può vivere di turismo, edilizia e spesa pubblica per qualche anno. Molto più difficile è costruire il futuro senza una crescita robusta dell'industria, dell'innovazione e del capitale umano. Ed è proprio su questo terreno che la politica valdostana sarà chiamata a dimostrare se possiede una visione che vada oltre la gestione dell'esistente.