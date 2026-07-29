Monterosa Ski, al via i cantieri per i nuovi impianti di innevamento a Gressoney-Saint-Jean ed Estoul

Entrano nel vivo i cantieri estivi nel comprensorio Monterosa Ski. Nelle stazioni di Gressoney-Saint-Jean e Brusson-Estoul le squadre operative sono al lavoro per il rifacimento e il potenziamento delle reti di innevamento programmato, un investimento strategico volto a garantire la massima efficienza in vista della stagione invernale.

Ad Estoul l'intervento prevede la sostituzione dell'intera rete con quasi 5 chilometri di nuove tubazioni e l'installazione di 70 generatori di neve, alimentati dalle acque del Lago Litteran (a 2.230 metri di quota). La portata massima dell'impianto salirà così da 60 a 300 metri cubi d'acqua all'ora, quintuplicando la produzione. In termini pratici, il tempo necessario per innevare l'intero comprensorio scenderà drasticamente da oltre 50 giorni a circa 15.

A Gressoney-Saint-Jean i lavori riguardano la sostituzione delle condotte dalla stazione di valle fino all'intermedia della seggiovia, con nuova alimentazione dall'invaso CVA in località Bieltschocke. Il completamento definitivo del progetto è previsto per l'estate 2027, quando l'impianto raggiungerà una portata di 600 metri cubi all'ora e consentirà di innevare il comprensorio in sole 100 ore totali (rispetto all'attuale capacità). I primi benefici si vedranno tuttavia già dall'inverno 2026/2027 nella parte medio-bassa del demanio sciabile. A lavori conclusi, i punti di erogazione saliranno da 70 a 102.

«Interventi come quelli di Estoul e Gressoney-Saint-Jean rappresentano un investimento strategico per il futuro delle nostre stazioni — sottolinea Giorgio Munari, Amministratore Delegato di Monterosa S.p.A. — La sfida oggi non è soltanto produrre più neve, ma produrla quando serve, sfruttando al meglio le finestre meteorologiche favorevoli e rendendo gli impianti sempre più efficienti».

L'opera è finanziata grazie al contributo della Regione Autonoma Valle d'Aosta (L.R. 8/2004) e a risorse proprie di Monterosa S.p.A., con il supporto dei Comuni di Brusson e Gressoney-Saint-Jean per le fasi di progettazione.