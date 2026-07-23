Dopo il patto sul dialogo, il sindaco tira dritto: Confcommercio pronta alla battaglia legale contro il nuovo supermercato nel quartiere Dora

La politica assomiglia a un ponte: regge soltanto se entrambe le sponde continuano a parlarsi. Se una decide di attraversarlo da sola, quel ponte smette di essere un luogo d'incontro e diventa il simbolo di una frattura. È esattamente l'immagine che emerge dallo scontro esploso ad Aosta dopo l'approvazione della variante al Piano regolatore che trasforma un'area di via Vittime del Col du Mont da destinazione residenziale a commerciale, aprendo la strada alla realizzazione di un nuovo supermercato.

La vicenda assume un peso politico ancora maggiore perché arriva a poche settimane dalla firma dell'accordo tra Comune di Aosta e Confcommercio Valle d'Aosta, presentato come l'inizio di una consultazione permanente sulle problematiche del commercio cittadino. Un'intesa salutata come un cambio di metodo, fondata sull'ascolto e sul confronto preventivo. Oggi, però, quello stesso accordo rischia di apparire già svuotato di significato.

Confcommercio non usa mezzi termini. La contestazione parte dal metodo prima ancora che dal merito. L'associazione denuncia di non essere mai stata coinvolta nella predisposizione della variante urbanistica e di aver appreso la decisione soltanto attraverso gli organi di informazione. Una circostanza che stride con gli impegni pubblicamente assunti dall'amministrazione comunale.

Il presidente di Confcommercio Aosta, Ermanno Bonomi, afferma che «in quanto associazione maggiormente rappresentativa di tutto il commercio in Valle d'Aosta, con oltre 1.500 associati, avremmo gradito un confronto diretto con i decisori politici, piuttosto che apprendere la modifica del Piano regolatore dalla stampa». E aggiunge un passaggio destinato a pesare nel dibattito politico: «Il dialogo tra istituzioni e rappresentanze economiche non è una formalità, ma una condizione necessaria per adottare scelte urbanistiche equilibrate e realmente rispondenti ai bisogni della comunità».

È difficile non cogliere la contraddizione. Se davvero il Comune aveva deciso di inaugurare una stagione di confronto stabile con il mondo del commercio, questa rappresentava probabilmente la prima occasione concreta per dimostrarlo. Invece, secondo Confcommercio, il tavolo non è mai stato convocato. Il rischio è che quell'intesa finisca per essere ricordata più come un'operazione d'immagine che come uno strumento di partecipazione reale. Firmare un protocollo per promettere ascolto e poi approvare una variante di questo impatto senza consultare il principale rappresentante della categoria significa esporre il sindaco a una pesante accusa di incoerenza politica.

Ma le contestazioni entrano anche nel merito della scelta urbanistica.

Confcommercio osserva come nel raggio di appena 200-300 metri dall'area interessata siano già presenti Carrefour Market, Lidl, MD, Risparmio Casa, Tigotà, Conad e numerose altre medie superfici commerciali. A circa 500 metri si trova inoltre la Cidac, facilmente raggiungibile grazie alla nuova rotatoria realizzata proprio per migliorare i collegamenti con il quartiere Dora.

Secondo l'associazione, parlare di carenza di offerta commerciale appare quindi poco credibile. «L'inserimento di un ulteriore esercizio di media distribuzione non produce alcun beneficio per la comunità locale», sostiene Confcommercio, spiegando come il risultato rischi piuttosto di «aggravare ulteriormente la desertificazione commerciale già in atto nelle vie centrali della città».

È una critica che tocca uno dei nodi più delicati dello sviluppo urbano contemporaneo. Ogni nuova grande superficie non nasce nel vuoto: inevitabilmente redistribuisce consumi, clientela e flussi economici. Se il mercato complessivo non cresce, qualcuno perde quote. E, nella maggior parte dei casi, a pagare il prezzo più alto sono proprio i negozi di vicinato.

Non convince neppure la motivazione richiamata dal sindaco, secondo cui sarebbero stati i residenti e le associazioni del quartiere a chiedere un nuovo supermercato. Confcommercio replica che proprio gli abitanti del quartiere Dora dispongono già di un'offerta estremamente ampia e facilmente accessibile. «Un tavolo di confronto avrebbe permesso di capire come meglio destinare tale area e non piegarsi alle richieste di un'iniziativa privata con dubbi benefici per la comunità», osserva l'associazione, lasciando intendere che dietro la scelta vi sia stata maggiore attenzione agli interessi dell'investitore che a una pianificazione complessiva della città.

L'altro grande tema riguarda la casa.

Il presidente regionale Graziano Dominidiato richiama una delle emergenze più evidenti del capoluogo valdostano. «Aosta soffre di una carenza cronica di unità abitative sia in vendita che in locazione», ricorda, sottolineando come la trasformazione di un'area edificabile residenziale in commerciale vada «nella direzione opposta rispetto ai reali bisogni della comunità».

Il ragionamento è destinato a pesare anche sul piano politico. Da anni istituzioni, operatori economici e associazioni denunciano la difficoltà nel reperire abitazioni per lavoratori, giovani coppie e famiglie. Rinunciare a una possibile destinazione residenziale per aggiungere un'altra struttura commerciale apre inevitabilmente un interrogativo sulle priorità dell'amministrazione.

Dominidiato allarga poi lo sguardo oltre il caso specifico. «La desertificazione commerciale, lo svuotamento delle vie, le vetrine chiuse o spente non fanno altro che aggravare le criticità già emerse in alcune vie di Aosta, con episodi di microcriminalità e situazioni di pericolo per i cittadini». Per questo, aggiunge, «prima di occupare nuovi spazi con destinazione commerciale è imprescindibile riconvertire quelli già esistenti e oggi inutilizzati».

La riflessione investe direttamente il modello di sviluppo della città. Un centro storico vivo non rappresenta soltanto un valore economico, ma anche sociale e culturale. Dove le serrande si abbassano definitivamente diminuiscono illuminazione, frequentazione e presidio del territorio. Non è un caso che molte città italiane abbiano ormai imboccato la strada opposta, limitando nuove superfici di vendita e incentivando il recupero degli immobili commerciali già esistenti.

Lo scontro, però, rischia di non fermarsi al piano politico.

Confcommercio annuncia infatti l'avvio di azioni tecnico-legali contro la variante approvata dall'assemblea cittadina. Una scelta che testimonia quanto la frattura con Palazzo civico sia ormai profonda e che potrebbe aprire una nuova fase di contenzioso destinata ad accompagnare l'intero iter dell'intervento urbanistico.

La vicenda del quartiere Dora, dunque, va ben oltre la costruzione di un supermercato. Mette in discussione il rapporto tra amministrazione e corpi intermedi, la coerenza degli impegni politici assunti pubblicamente e l'idea stessa di città che si intende costruire. Se gli accordi sulla concertazione vengono disattesi proprio alla prima occasione decisiva, il problema non riguarda soltanto una variante urbanistica. Riguarda la fiducia. E quando la fiducia tra istituzioni e rappresentanze economiche viene meno, a perdere non è soltanto il commercio: è la credibilità della politica stessa.