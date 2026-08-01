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ATTUALITÀ ECONOMIA | 01 agosto 2026, 21:47

Casinò di Saint-Vincent, luglio da record. Crescono gli incassi, ma restano alcuni elementi da valutare

Luglio 2026 si chiude con un risultato particolarmente positivo per il Casinò de la Vallée, che registra incassi per 6,26 milioni di euro, il dato più elevato degli ultimi cinque anni e superiore alla media del periodo 2022-2026, attestata a 5,73 milioni.

Casinò di Saint-Vincent, luglio da record. Crescono gli incassi, ma restano alcuni elementi da valutare

Da inizio anno gli introiti complessivi raggiungono 44,2 milioni di euro, un andamento che, secondo la società di gestione CAVA Spa, risulta in linea con gli obiettivi aziendali e conferma il percorso di rilancio avviato negli ultimi anni.

In crescita anche la clientela VIP, con un incremento del 28% degli ingressi a luglio rispetto allo stesso mese del 2025 e un aumento del 21% nel dato cumulato dei primi sette mesi dell'anno. Gli ingressi complessivi passano da 27.097 a 28.372, pari a un aumento del 5%.

Analizzando i singoli comparti emerge però un quadro meno uniforme. Gli introiti dei giochi ai tavoli si attestano a 2,26 milioni di euro. Nel comunicato viene indicata una diminuzione del 4% rispetto a giugno 2025, un confronto che appare poco chiaro, poiché mette a paragone mesi e anni differenti. Viene comunque evidenziata la crescita del Black Jack, mentre gli altri giochi da tavolo registrano una lieve flessione.

A sostenere il risultato complessivo sono soprattutto i giochi elettronici, che raggiungono quasi 4 milioni di euro, con un incremento del 24% rispetto a luglio dello scorso anno.

Positivi anche i dati del Grand Hôtel Billia. La produzione complessiva sale a 9,35 milioni di euro, in aumento del 17% rispetto ai 7,99 milioni dello stesso periodo del 2025. In crescita anche il segmento della clientela leisure, che genera ricavi per 3,22 milioni di euro (+22%).

I dati confermano una fase favorevole per il complesso turistico di Saint-Vincent. Resta tuttavia difficile valutare in modo approfondito la portata dei risultati in assenza di informazioni sulla redditività, sui costi di gestione e sul risultato netto dell'esercizio. Anche l'aumento degli ingressi (+5%) risulta sensibilmente inferiore alla crescita degli incassi, elemento che suggerisce una maggiore spesa media per cliente, ma che richiederebbe ulteriori dettagli per essere interpretato correttamente.

red/eco

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