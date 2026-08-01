Cogne acciai speciali, la crisi industriale diventa un caso nazionale: il silenzio di Roma e l’assenza della politica regionale preoccupano il futuro della Valle d’Aosta

La crisi della Cogne acciai speciali non è più soltanto una vertenza aziendale, ma il simbolo di una difficoltà più ampia che riguarda il modello industriale della Valle d’Aosta e il ruolo delle istituzioni nel difendere uno dei suoi principali patrimoni produttivi. A fronte di un quadro economico sempre più complesso, con costi energetici elevati, mercati internazionali instabili e una domanda in calo nei settori strategici, il futuro dello stabilimento di Aosta appare ancora senza una prospettiva chiara.

A riaccendere l’attenzione sul caso è stata la senatrice del Movimento 5 Stelle Elisa Pirro, coordinatrice regionale del movimento, che il 31 luglio 2026 ha depositato un’interrogazione a risposta scritta al ministro delle Imprese e del Made in Italy. L’obiettivo è chiedere al Governo interventi urgenti per sostenere la competitività della Cogne acciai speciali e garantire il rispetto degli impegni legati al Golden power, soprattutto per quanto riguarda occupazione e continuità produttiva.

L’iniziativa parlamentare mette in evidenza una situazione che appare sempre più delicata. La senatrice chiede infatti che l’Italia attui concretamente lo Steel and metal action plan dell’Unione europea, utilizzando strumenti come l’idrogeno verde e il Cbam, Carbon border adjustment mechanism, per proteggere la siderurgia nazionale dalla concorrenza internazionale e accompagnare la transizione energetica del settore.

«La Cogne acciai speciali è un presidio industriale strategico – ha dichiarato Elisa Pirro – non solo per la Valle d’Aosta, ma per l’intera sovranità industriale italiana». Un richiamo che evidenzia come la vicenda di Aosta non possa essere affrontata esclusivamente come una questione locale, ma richieda una strategia nazionale per un comparto considerato fondamentale.

Eppure, proprio sul piano politico emerge uno dei nodi più evidenti: la mancanza, fino a questo momento, di una presenza forte e coordinata del Governo centrale. Una grande realtà industriale con un peso economico e sociale così rilevante per una regione alpina sembra attendere ancora un tavolo politico capace di definire obiettivi, risorse e responsabilità. Il prossimo confronto previsto per settembre sarà quindi un passaggio decisivo, ma arriva dopo mesi nei quali lavoratori e sindacati hanno denunciato una situazione di crescente incertezza.

Le conseguenze sociali sono già concrete. L’azienda ha richiesto l’attivazione dei contratti di solidarietà per 101 lavoratori, mentre per il terzo anno consecutivo non è stato riconosciuto il premio di risultato. Le organizzazioni sindacali Fim, Fiom e Uilm hanno denunciato un progressivo deterioramento delle relazioni industriali, culminato nello sciopero dell’8 luglio 2026 dopo la disdetta unilaterale del contratto integrativo.

La crisi della Cas riguarda un patrimonio industriale costruito in oltre un secolo di storia. Lo stabilimento di Aosta rappresenta un’eccellenza europea nella produzione di acciai inossidabili lunghi e leghe di nichel e occupa direttamente oltre 1100 dipendenti, con un indotto stimato in circa 1500 persone. Numeri che rendono evidente l’impatto che un ridimensionamento avrebbe sull’intero tessuto economico valdostano, dalle famiglie alle imprese collegate.

Il passaggio della maggioranza societaria, pari al 70%, al gruppo taiwanese Walsin Lihwa corporation nel 2022 aveva alimentato aspettative di rilancio e di apertura verso nuovi mercati internazionali. Tuttavia, la strategia di crescita globale non ha finora evitato le difficoltà dello stabilimento valdostano. I dati economici fotografano una situazione pesante: nel 2025 la Cogne acciai speciali ha registrato una perdita di 60,9 milioni di euro, dopo un utile di 8 milioni di euro nell’anno precedente.

Alla base della crisi ci sono diversi fattori: l’aumento dei costi energetici, particolarmente penalizzante per una produzione ad alta intensità elettrica come quella siderurgica, l’effetto dei dazi internazionali e il rallentamento della domanda nei settori di riferimento come automotive, aerospazio ed energia. Ma accanto alle dinamiche economiche pesa anche una questione politica: la capacità delle istituzioni di accompagnare una trasformazione industriale che rischia di lasciare indietro un territorio.

In questo scenario appare evidente anche la necessità di una maggiore iniziativa della politica regionale. La Valle d’Aosta ha costruito parte della propria identità economica attorno alla presenza della Cogne e non può limitarsi ad attendere le decisioni assunte altrove. La tutela dello stabilimento richiede una pressione istituzionale costante, un confronto con Roma e con la proprietà internazionale e una strategia regionale capace di collegare industria, energia, formazione e innovazione.

La vicenda Cogne acciai speciali diventa così una prova per l’intero sistema politico. Non è in gioco soltanto il destino di una fabbrica, ma la capacità di una regione autonoma di difendere il proprio ruolo produttivo e di un Paese di non perdere competenze industriali strategiche. La siderurgia del futuro si giocherà sulla capacità di innovare, ridurre i costi energetici e mantenere occupazione qualificata: per la Valle d’Aosta la sfida è trasformare una crisi in un’occasione di rilancio, prima che l’incertezza diventi declino.