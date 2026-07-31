Fondi UE 2028/2034, al via la consultazione pubblica per definire la futura programmazione della VDA

L’Assessorato Affari europei, Innovazione, PNRR, Politiche nazionali per la montagna e Politiche giovanili e l’Assessorato Agricoltura e Risorse naturali hanno dato il via al percorso per la definizione della nuova programmazione regionale dei Fondi dell’Unione europea. È stata infatti lanciata una consultazione pubblica finalizzata a raccogliere idee, esigenze e proposte di cui tener conto nell’individuazione delle priorità strategiche per il territorio.

Come partecipare La raccolta dei contributi avviene attraverso la compilazione di un breve questionario rivolto a tutti coloro che vivono, studiano, lavorano o frequentano la Valle d’Aosta. La scheda potrà essere compilata online fino al 31 agosto 2026.

L'iniziativa si inserisce nel quadro delle azioni avviate a livello regionale a seguito della pubblicazione delle proposte della Commissione europea per il Quadro finanziario pluriennale (QFP) 2028/34, che ha aperto il dibattito sul futuro della Politica di Coesione e della Politica agricola comune.

Informazioni e contatti Tutti i dettagli sulle novità della programmazione e sugli aggiornamenti del percorso regionale sono disponibili nella sezione "Europa" del sito internet della Regione Valle d'Aosta. Per eventuali chiarimenti sulla compilazione del questionario è possibile inviare una e-mail all'indirizzo dedicato affari_europei@regione.vda.it.

Le parole degli Assessori Nell'invitare la cittadinanza a partecipare numerosa, gli Assessori Leonardo Lotto e Speranza Girod hanno sottolineato l'importanza del momento: "Stiamo vivendo un passaggio fondamentale perché è adesso che possiamo condividere idee e proposte per far nascere futuri progetti europei ambiziosi, innovativi e concreti, capaci di dare risposte ai bisogni e portare valore al nostro territorio e alla nostra comunità".