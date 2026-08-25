Il mercato del lunedì torna in via Mont Fallère: il quartiere Cogne ritrova uno dei suoi punti di riferimento

Il ritorno del mercato del lunedì in via Mont Fallère segna una delle conseguenze più concrete della conclusione degli interventi di riqualificazione urbana che hanno interessato il quartiere Cogne. Da lunedì 31 agosto, operatori commerciali e produttori agricoli potranno infatti tornare a occupare la sede nella quale il mercato si è svolto storicamente, dopo oltre due anni di collocazione temporanea.

Il trasferimento era stato disposto nel luglio 2024 proprio per consentire l'esecuzione dei lavori previsti dal Programma PINQuA dedicato al quartiere. Una soluzione necessariamente transitoria, che aveva permesso di mantenere in funzione il servizio mercatale durante l'apertura del cantiere, evitando che la riqualificazione urbana si traducesse nella sua sospensione.

Ora, con la conclusione degli interventi e la riconsegna dell'area, viene meno anche la ragione che aveva determinato lo spostamento. La Giunta comunale ha quindi approvato il provvedimento che dispone il ripristino della collocazione storica del mercato. Non si tratta di una nuova disciplina dell'attività commerciale su area pubblica, ma di un ritorno alla configurazione precedente ai lavori.

Il provvedimento, infatti, non modifica il Regolamento comunale per il commercio su aree pubbliche e non interviene neppure sulla planimetria vigente. L'operazione ha dunque un carattere essenzialmente organizzativo e territoriale: l'area, una volta interessata dal cantiere, torna a essere utilizzata per la funzione mercatale per la quale era tradizionalmente conosciuta.

Il significato della decisione va però oltre il semplice spostamento di alcune bancarelle. In un quartiere come Cogne, il mercato costituisce infatti una componente della vita quotidiana e dell'economia di prossimità. La sua presenza mette in relazione residenti, commercianti, produttori e persone che raggiungono la zona anche da altre parti della città, contribuendo a mantenere uno spazio di incontro che non coincide soltanto con la funzione commerciale.

È proprio questa dimensione a rendere significativo il ritorno in via Mont Fallère. La riqualificazione di un quartiere non si misura esclusivamente attraverso la qualità degli spazi fisici, degli edifici o delle infrastrutture, ma anche attraverso la capacità di riportare negli spazi rinnovati le attività che contribuiscono alla loro vitalità. Il mercato, in questo senso, rappresenta uno dei primi elementi attraverso cui verificare concretamente la capacità della nuova configurazione urbana di sostenere la vita quotidiana del quartiere.

Durante il periodo dei lavori, la continuità del mercato è stata assicurata grazie alla collaborazione tra operatori e cittadini. La fase provvisoria ha consentito di non interrompere un servizio consolidato, ma il ritorno nella sede originaria restituisce ora una maggiore coerenza tra l'organizzazione del mercato e l'identità storica della zona.

Anche sul piano economico la decisione presenta un valore non trascurabile. Il commercio ambulante e la vendita dei prodotti agricoli costituiscono una componente dell'economia locale che, soprattutto nei quartieri, può svolgere una funzione complementare rispetto agli esercizi commerciali tradizionali. Il mercato offre infatti un canale di vendita diretto per gli operatori e, allo stesso tempo, amplia l'offerta disponibile per i consumatori.

Il tema riguarda inoltre la socialità. Un mercato settimanale non è soltanto un luogo nel quale si acquistano generi alimentari o altri prodotti: è uno spazio nel quale le persone si incontrano, si riconoscono e mantengono relazioni di vicinato. Per un quartiere interessato da un importante processo di trasformazione urbana, la possibilità di recuperare anche queste funzioni sociali assume un significato particolare.

Il ritorno in via Mont Fallère arriva così al termine di una fase nella quale la priorità era necessariamente rappresentata dall'apertura e dalla conclusione dei cantieri. Con l'area nuovamente disponibile, l'attenzione si sposta dalla realizzazione fisica degli interventi alla loro capacità di produrre effetti duraturi sulla vita del quartiere.

Il punto politico più interessante è proprio questo passaggio. La riqualificazione urbana non può essere considerata conclusa soltanto quando terminano i lavori: la vera verifica comincia quando gli spazi vengono restituiti ai cittadini e tornano a ospitare attività, servizi e relazioni. Il mercato rappresenta, in scala ridotta ma molto visibile, uno dei primi banchi di prova di questa nuova fase.

Il ritorno degli operatori e dei produttori agricoli nella sede storica assume quindi un valore che va oltre la semplice normalizzazione logistica. È il segnale di un quartiere che, dopo la stagione dei cantieri, prova a recuperare la propria quotidianità dentro spazi rinnovati. E proprio la capacità di far convivere riqualificazione, attività economiche e socialità sarà uno degli elementi decisivi per valutare nel tempo il risultato complessivo del progetto sul quartiere Cogne.

Da lunedì 31 agosto, dunque, il mercato torna dove i residenti sono abituati a trovarlo. Un ritorno apparentemente ordinario, ma che racconta una fase importante della trasformazione urbana di Aosta: quella in cui gli investimenti pubblici smettono progressivamente di essere soltanto cantieri e diventano luoghi vissuti, servizi e occasioni di relazione. Perché una città rinnovata non è soltanto una città con spazi migliori, ma una città capace di riempire quegli spazi di vita.