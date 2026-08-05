Aperte le iscrizioni a Marché au Fort 2026

L'apertura delle iscrizioni per l'edizione 2026 di Marché au Fort, la rinomata manifestazione dedicata all'enogastronomia e alle tipicità del territorio. L'evento si terrà nelle giornate di sabato 10 e domenica 11 ottobre 2026 all'interno della cornice del Borgo e del Forte di Bard.

Le aziende interessate a prendere parte all'iniziativa possono consultare i dettagli informativi e scaricare la modulistica necessaria all'adesione direttamente sul sito istituzionale della Regione Autonoma Valle d'Aosta.

Le domande di partecipazione dovranno essere trasmesse tassativamente tramite posta elettronica certificata all'indirizzo agricoltura@pec.regione.vda.it entro il termine ultimo fissato per lunedì 31 agosto 2026.