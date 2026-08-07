Aggiornamento della modulistica per l'Elenco delle Associazioni giovanili della VDA

Disponibile online la modulistica per l'iscrizione all'Elenco delle Associazioni giovanili attive sul territorio regionale nell'ambito delle Politiche giovanili, elaborata sulla base dei nuovi criteri recentemente approvati dalla Giunta regionale.

L'Elenco, istituito presso la Struttura Programmazione Fondo sociale europeo e Politiche giovanili, ha l'obiettivo di valorizzare il ruolo delle realtà associative giovanili presenti in Valle d'Aosta, promuovendo la partecipazione attiva dei giovani alla vita sociale e civile per favorire un dialogo costruttivo con le istituzioni.

Possono presentare domanda di iscrizione le associazioni di volontariato e di promozione sociale, legalmente costituite in forma di atto pubblico o scrittura privata registrata, composte per almeno l'80% da soci di età compresa tra i 14 e i 29 anni. La medesima opportunità è estesa ai gruppi informali di giovani che rispettino lo stesso requisito d'età, con l'obbligo di costituirsi formalmente in associazione entro sei mesi dall'iscrizione.

L'Assessore Leonardo Lotto dichiara che il rilancio dell'Elenco delle Associazioni giovanili è un'azione concreta finalizzata a dare visibilità e voce alle realtà giovanili del territorio, invitando tutte le associazioni e i gruppi informali in possesso dei requisiti a cogliere quest'opportunità per instaurare un dialogo sempre più proficuo tra l'Amministrazione e i giovani attivi.