L’inflazione è la ruggine silenziosa dei risparmi: anche i valdostani vedono assottigliarsi la ricchezza parcheggiata sui conti

C'è una ruggine che non si vede, non fa rumore e non lascia tracce evidenti sugli estratti conto. Eppure consuma lentamente il patrimonio delle famiglie. È l'inflazione, che negli ultimi anni ha continuato a rosicchiare il valore reale dei soldi lasciati fermi sui conti correnti, facendo apparire immutate le cifre depositate mentre, nella realtà, il loro potere d'acquisto si riduce progressivamente.

Secondo le elaborazioni diffuse da Banca d'Italia e riprese da Sky TG24, sui circa 1.163 miliardi di euro custoditi nei conti correnti italiani, l'aumento del costo della vita ha già eroso circa l'11% del valore reale. Tradotto in termini pratici significa che 1.000 euro lasciati immobili sul conto valgono oggi, in termini di capacità di acquisto, appena 884 euro.

I dati mostrano anche un cambiamento nelle abitudini finanziarie delle famiglie. Dopo l'aprile 2022, i depositi bancari hanno smesso di crescere stabilmente, registrando una variazione negativa pari a -0,4%, mentre è aumentato l'interesse verso strumenti finanziari come le obbligazioni, tornate appetibili grazie al rialzo dei tassi d'interesse. Una scelta che testimonia come molti risparmiatori abbiano iniziato a comprendere che mantenere grandi somme liquide sul conto corrente, in un contesto inflazionistico, equivale a vederne diminuire lentamente il valore.

Il fenomeno riguarda in modo particolare il Nord Italia, storicamente caratterizzato da una maggiore capacità di accumulo del risparmio. Milano, da sola, concentra circa l'8% dell'intera liquidità depositata nelle banche italiane. Secondo i dati Istat aggiornati al 1° gennaio 2026, le province con la maggiore ricchezza media depositata sono Bolzano, con circa 37.000 euro per depositante, Milano con 32.500 euro e Sondrio con 30.500 euro.

Anche la Valle d'Aosta, pur non figurando ai primissimi posti della graduatoria provinciale, rappresenta una realtà storicamente caratterizzata da un elevato livello di benessere economico. Il reddito medio disponibile delle famiglie valdostane è infatti tra i più alti d'Italia e la regione presenta una consolidata cultura del risparmio, favorita anche da un tessuto sociale composto da numerose piccole imprese, lavoratori autonomi e pensionati con una discreta capacità di accumulo. Non è un caso se gli indicatori sul patrimonio delle famiglie collocano abitualmente la Valle d'Aosta nelle posizioni di vertice a livello nazionale per ricchezza pro capite, considerando non solo la liquidità bancaria ma anche il patrimonio immobiliare e gli investimenti finanziari.

Proprio questa solidità patrimoniale rende però il fenomeno dell'inflazione ancora più significativo. Una consistente quantità di denaro lasciata improduttiva sui conti correnti subisce infatti un'erosione maggiore in termini assoluti. Chi dispone di 20.000, 50.000 o addirittura 100.000 euro di liquidità vede diminuire anno dopo anno il valore reale dei propri risparmi senza che il saldo bancario cambi di un solo euro. È un impoverimento invisibile, che si somma all'imposta di bollo sui conti correnti e alla ridotta remunerazione offerta dalla maggior parte dei depositi tradizionali.

Dal punto di vista economico il fenomeno rappresenta anche una sfida per il sistema bancario e per la politica monetaria. Dopo anni di tassi vicini allo zero, il ritorno dell'inflazione ha modificato profondamente gli equilibri tra risparmio e investimenti. Sempre più famiglie scelgono di diversificare il proprio patrimonio, cercando strumenti capaci almeno di compensare la perdita di potere d'acquisto. Tuttavia, questa scelta richiede competenze finanziarie e una maggiore educazione economica, elementi non sempre diffusi in modo uniforme tra la popolazione.

Sul piano sociale emerge inoltre una differenza sempre più marcata tra chi possiede patrimoni sufficienti per investire e chi, invece, mantiene la liquidità sul conto corrente per esigenze di sicurezza o perché non dispone delle risorse necessarie per affrontare eventuali oscillazioni dei mercati. L'inflazione, quindi, non colpisce tutti allo stesso modo: tende ad ampliare le differenze tra chi riesce a proteggere il proprio patrimonio e chi vede lentamente diminuire il valore dei propri risparmi.

In questo scenario anche una regione relativamente prospera come la Valle d'Aosta non può considerarsi al riparo. La ricchezza accumulata dalle famiglie rappresenta uno dei punti di forza del territorio, ma conservarla richiede oggi maggiore consapevolezza rispetto al passato. Perché l'inflazione non svuota i conti correnti come farebbe un prelievo improvviso: agisce piuttosto come una corrente lenta ma incessante che, goccia dopo goccia, leviga la roccia del risparmio fino a modificarne la forma senza che ce ne si accorga.