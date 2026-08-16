Commercio, la Regione prova a tenere accese le luci dei piccoli paesi: fino a 24 mila euro per i presìdi di servizio

Ci sono paesi in cui la chiusura di un negozio non fa rumore, ma lascia un silenzio che con il tempo diventa difficile da colmare. Una saracinesca abbassata può sembrare soltanto la fine di un’attività economica; in realtà, soprattutto nei territori di montagna, può rappresentare la perdita di un servizio, di un punto di incontro e perfino di una parte della quotidianità di una comunità. È dentro questa prospettiva che va letto il provvedimento approvato dalla Giunta regionale venerdì 14 agosto, su proposta dell’Assessorato del Turismo, Sport e Commercio.

La Regione ha approvato, in applicazione dell’articolo 8 della legge regionale n. 10/2026, i criteri per la concessione dei contributi a fondo perduto destinati nel 2026 agli esercizi di vicinato che vendono generi alimentari e beni di prima necessità e ai centri polifunzionali di servizio. Non si tratta quindi soltanto di un intervento rivolto alle imprese, ma di una politica che prova a tenere insieme economia e coesione territoriale: sostenere chi vende significa, in molti casi, mantenere un servizio raggiungibile senza dover percorrere chilometri, soprattutto per anziani, persone prive di automobile e residenti nelle località più periferiche.

L’elemento più significativo è probabilmente l’allargamento della platea dei beneficiari. Per il primo anno, infatti, la misura comprende anche i centri polifunzionali di servizio riconosciuti dalla Regione. La scelta appare coerente con la particolare conformazione della Valle d’Aosta, dove la distanza geografica e la frammentazione degli insediamenti possono rendere economicamente fragile la gestione di attività commerciali essenziali. Un piccolo esercizio può non avere i volumi di vendita di un supermercato di fondovalle, ma svolgere una funzione sociale che il semplice conto economico non riesce a fotografare.

Gli importi previsti cercano proprio di compensare almeno in parte questa fragilità. Per l’apertura di un nuovo esercizio di vicinato il contributo può arrivare fino a 15.000 euro, mentre per il mantenimento di quelli già attivi è previsto un sostegno fino a 6.000 euro. Per i centri polifunzionali di servizio, invece, il contributo è fissato in 24.000 euro sia per l’apertura sia per il mantenimento. Sono cifre che, da sole, difficilmente possono trasformare un’attività strutturalmente in perdita in un’impresa redditizia, ma possono fare la differenza nel momento in cui un commerciante deve decidere se aprire, investire, resistere o chiudere.

È lo stesso ragionamento che emerge dalle parole dell’assessore al Turismo, Sport e Commercio Giulio Grosjacques, secondo il quale il Governo regionale ha «fortemente voluto che questa misura diventasse strutturale», perché dietro ogni negozio aperto «c’è un’impresa che lavora», ma anche una presenza attiva sul territorio e un servizio rivolto a cittadini e turisti. Grosjacques definisce l’intervento «importante e concreto per il contrasto alla desertificazione commerciale». È una valutazione che trova un elemento di condivisione evidente: in una regione alpina, la tutela del commercio di prossimità non può essere considerata soltanto una questione di mercato. Quando viene meno l’ultimo negozio di un villaggio, il problema riguarda anche l'accessibilità ai servizi e la capacità di mantenere popolazione residente durante tutto l’anno.

La dimensione economica, tuttavia, resta centrale. Un contributo pubblico può ridurre i costi iniziali o sostenere temporaneamente la gestione, ma non può sostituire la domanda. La vera sfida sarà quindi fare in modo che l’aiuto regionale non diventi soltanto un sostegno alla sopravvivenza, ma favorisca modelli commerciali capaci di adattarsi ai cambiamenti nelle abitudini di consumo. In questo senso, i centri polifunzionali possono rappresentare un modello particolarmente interessante: concentrare più servizi in un unico presidio può aumentare la sostenibilità dell’attività e, contemporaneamente, offrire alla popolazione una risposta più ampia.

Anche il turismo entra naturalmente in questo ragionamento. Nei piccoli comuni valdostani il commercio di prossimità serve prima di tutto ai residenti, ma può rappresentare anche un tassello dell’offerta destinata ai visitatori. Un paese vivo, con attività aperte e servizi accessibili, trasmette un'immagine molto diversa rispetto a un territorio nel quale le attività commerciali scompaiono progressivamente. Per questo il provvedimento può produrre effetti indiretti anche sulla capacità dei comuni minori di mantenere una propria attrattività turistica e residenziale.

C'è poi una questione sociale che merita di essere considerata. Il rischio di desertificazione commerciale non riguarda soltanto il numero di negozi presenti sul territorio, ma la progressiva concentrazione dei servizi nei centri maggiori. Se questa dinamica procede senza correttivi, le persone che vivono nelle zone più periferiche sono costrette a spostarsi sempre di più per soddisfare bisogni quotidiani. In una regione montana questo significa anche affrontare problemi di mobilità, condizioni meteorologiche, distanze e disponibilità dei trasporti. Un piccolo negozio, in questo contesto, può assumere un valore pubblico ben superiore alle sue dimensioni economiche.

La misura, naturalmente, dovrà essere valutata anche sulla base dei risultati. Sarà importante capire quanti esercizi riusciranno effettivamente ad aprire o a mantenere l’attività, quali comuni saranno maggiormente interessati e soprattutto se il sostegno riuscirà a stabilizzare nel tempo i servizi commerciali. Un indicatore significativo sarà anche verificare quanti centri polifunzionali nasceranno grazie all'intervento e quanti riusciranno a rimanere operativi oltre il periodo coperto dall’aiuto.

Per le imprese interessate, la finestra temporale è già definita: le domande potranno essere presentate dal 24 agosto al 9 ottobre 2026, esclusivamente tramite PEC all’indirizzo turismo@pec.regione.vda.it. La modulistica sarà disponibile dal 20 agosto sul sito istituzionale della Regione, nella sezione “Turismo”, alla voce dedicata ai contributi per gli esercizi di vicinato e i centri polifunzionali di servizio.

Il provvedimento, insomma, non promette di risolvere da solo un problema che nasce da trasformazioni demografiche, economiche e sociali profonde. Ma indica una direzione politica precisa: considerare il commercio di prossimità non soltanto come un’attività privata, bensì come uno degli strumenti attraverso cui una comunità mantiene la propria presenza sul territorio. In Valle d’Aosta, dove la montagna rende più complesso garantire servizi omogenei tra fondovalle e aree periferiche, questa impostazione assume un significato ancora più ampio. Tenere aperta una bottega può sembrare un gesto economico; in alcuni paesi può essere, invece, un modo concreto per tenere aperto anche il futuro della comunità.